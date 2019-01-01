La Ekiden es una carrera de revelos en la que se compite por equipos. Se trata de una carrera es de larga distancia en la que el trayecto se divide en varias secciones. El equipo que realiza la carrera en menos tiempo se declara vencedor. La Hakone Ekiden, que se celebra cada Año Nuevo (los días 2 y 3 de enero), se ha convertido en una escena típica del comienzo del año en Japón.

“Ekiden” es una abreviatura de Ekiden kyōsō (Carrera de relevos entre postas), una competición nacida en Japón. Es una carrera de relevos de larga distancia en la que varias personas forman un equipo y cada uno de los miembros corre una sección predeterminada. La victoria y derrota se decide por el orden de llegada o el tiempo total de la carrera. La misión más importante que tienen los corredores es entregar lo más rápidamente posible la banda que llevan colgada en el hombro al siguiente corredor.

Entrega de la banda

La distancia, la secciones y el número de personas no están particularmente especificados, pero en general son de 5 a 10 secciones, y la distancia por persona que se corre es de 5 a 20 km. Después de que el corredor haya completado su sección, pasa la tasuki (banda) al siguiente corredor, y no el típico testigo en forma bastón. La tasuki, una tela delgada y alargada en forma de banda, es un objeto sagrado que simboliza la unidad del equipo para los corredores. Durante la carrera, debe colgársela en diagonal desde el hombro hasta la axila opuesta. Lanzarla cuando se hace la entrega supone la descalificación, por lo que entregarla en mano es una regla inviolable. Aunque las carreras de campo a través que se ejecutan en carreteras y montañas se llevan a cabo profusamente en el extranjero, esta forma de hacer una carrera de relevos y entregar la tasuki es peculiar de Japón.

62.ª Edición de la Ekiden Nacional Masculina para Equipos Corporativos. Ichida Hiroshi (izquierda), corredor de la zona 6 del Equipo Asahi Kasei, le entrega la tasuki a Yoroizaka Tetsuya corredor de la zona 7 en la cabeza de carrera el 1 de enero de 2018 en la ciudad de Isezaki, en la prefectura de Gunma. (Jiji Press).

La primera vez que una Ekiden tuvo lugar en forma de competición fue en 1917 para conmemorar el 50.º aniversario del traslado de la capital a Tokio. En dicha ocasión se celebró la "Carrera de Tōkaidō Ekiden" en la que se recorrieron unos 500 kilómetros desde Sanjō Ōhashi en Kioto hasta llegar al estanque de Shinobazu de Ueno en Tokio y duró 3 días. Después de eso la carrera ha venido evolucionando, y ahora también se celebra en el extranjero. En Japón, más de 100 carreras de relevos, con competiciones nacionales e internacionales, se llevan a cabo en muchas regiones desde el final de la temporada de pistas en noviembre hasta marzo del año siguiente, y se han convertido en una típica estampa invernal.

Un evento anual de Año Nuevo

La Ekiden más famosa es la Tōkyō Hakone kan Ōfuku Daigaku Ekiden Kyōsō (Carrera Universitaria Ekiden de ida y vuelta Tokio-Hakone) que se lleva a cabo los días 2 y 3 de enero. En esta competición universitaria participan cada año los diez primeros clasificados de la edición anteriorlos equipos clasificados en la competición eliminatoria y un equipo de la Asociación Universitaria de Kantō, lo cual suma un total de 23 equipos en 2019. Recorren un trayecto de ida y vuelta (217,1 km) entre Ōtemachi, Tokio y la ciudad de Hakone en la prefectura de Kanagawa, y compiten por el tiempo requerido. Se dice que este torneo que comenzó en 1920 es típico del Año Nuevo. Su retransmisión por televisión y radio también tienen un alto índice de audiencia. El trayecto está dividido en 10 secciones. El primer día, la ruta de salida comienza desde Ōtemachi, en Tokio, y recorre cinco secciones hasta Ashinoko en Hakone. La ruta de regreso desde Hakone hasta Tokio en el segundo día abarca desde la sexta a la décima sección. Una de las características de la Hakone Ekiden es que hay que escalar la montaña empinada de Hakone. La subida en la sección 5 y el descenso de montaña de la 6 son especialmente trayectos complicados, puesto que hay que correr de una vez una diferencia de altitud de 800 metros. Los corredores que han dejado buen resultado en estas secciones son llamados “los dioses de la montaña”.

En el 1 de enero también se lleva a cabo la Ekiden Nacional Masculina de Equipos Corporativos (Ekiden de Año Nuevo). En esta competición que comenzó en 1957 se decide cuál es el mejor equipo corporativo nacional. Tiene su salida y meta en el edificio del Gobierno de la prefectura de Gunma y se recorren 100 km divididos en 7 secciones. Es una carrera donde se enfrentan los mejores corredores japoneses de larga distancia y participan 37 equipos que ganaron anteriormente las clasificatorias nacionales.

En Hakone Ekiden, Shimoda Yūta de la sección 8 de la Universidad Aoyama Gakuin corre a gran velocidad por el puente Shōnan Ōhashi que une la ciudad de Chigasaki con Hiratsuka. Tomada el 3 de enero de 2018 en la prefectura de Kanagawa (Jiji Press).

Los torneos Ekiden se propagan por el mundo

En general, hay muchas carreras que terminan en un día. La Kyūshū Isshū Ekiden, finalizada en 2013, era uno de los pocos torneos que duraban 8 días al tener 51 secciones a lo largo de 739,9 kilómetros. Otros torneos típicos son la Ekiden Interprefectural Masculina (Ekiden Masculina de Hiroshima) y la Ekiden Nacional de Institutos. En cuanto a las carreras femeninas, la Ekiden Interprefectural Femenina que se lanzó en 1983 fue la primera. Después, han ido surgiendo otras como la Ekiden Nacional Femenina de Equipos Corporativos, la Ekiden Nacional de Universitarias, etc. En la actualidad existe un número de competiciones femeninas muy similar al de carreras masculinas.

Esta competición también se ha extendido en el extranjero: la Adecco Brussels Ekiden de Bruselas en Bélgica cumple este año su décimo quinta edición. Su distancia de 42,195 kilómetros está dividida en 6 secciones y es un gran evento en el que saldrán más de 1.000 equipos de unos 30 países. También se están celebrando la Honolulu Rainbow Ekiden de Hawai y la Rotorua Ekiden Relay de Nueva Zelanda entre otras carreras, lo cual está expandiendo los horizontes de este tipo de competición.

Fotografía del encabezado: Varios corredores comienzan la competición en la Hakone Ekiden el 2 de enero de 2018, en el distrito de Chiyoda, Tokio (Jiji Press).