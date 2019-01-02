“驿传”是一种将赛程分成几段、根据各参赛小组的用时总和来一决胜负的接力赛。每年正月（1月2日、3日）举办的箱根“驿传”长跑接力赛,如今已成为了日本正月里的一道亮丽风景线。

“驿传”是一项诞生于日本的长距离接力跑赛事。由几个人组成一个参赛队伍，每个人负责跑完一段赛程，最后根据抵达终点的顺序或用时总和来决定胜负。参赛队员最大的任务，就是要争分夺秒，尽快地将斜挂在自己肩上的布带交给等候在下一区间的队员。

传递接力“布带”

距离、区间和人数都没有特别的规定，但一般将赛程分为5～10个区间，每个人的跑程为5～20公里。参赛者跑完自己的赛程后，将一条相当于接力棒的环状布带“tasuki”传给下一个区间的队友。对参赛者而言，“tasuki”是神圣之物，象征着队伍的团结。赛跑时，必须将“tasuki”从肩膀斜挂向另一侧腋下；交接时，“tasuki”不能以扔出去的形式传递，那样做将丧失参赛资格，必须要交到对方的手里。国外也很流行在道路或山野间举行越野跑，而结合越野跑和接力赛，并亲手传递“tasuki”的这种形式，则属于日本独创。

日本的第一次“驿传”长跑接力赛，是1917年为纪念东京迁都50周年而举办的，全赛程从京都的三条大桥到东京的上野不忍池，约计500公里，为时三天。之后，这种接力赛与时俱进，如今，还传播到了海外。从田径赛季结束后的11月到第二年3月，日本各地会举办逾百项全国或国际“驿传”接力比赛，成为冬天里的一道亮丽风景线。

正月的例行活动

在所有“驿传”长跑接力赛中，最有名的是1月2日和3日为时两天举办的大学生东京-箱根往返驿传接力赛，也就是人们常说的“箱根驿传”。上届大会的前十名、通过预赛的关东地区的大学以及关东学生联合小组共计23支队伍（2019年）获得参赛资格，“箱根驿传”全程从东京大手町至神奈川县箱根町，往返共217.1公里，以用时长短来决出胜负。这项比赛始于1920年，是日本新年里最有人气的一项活动。当天，电台电视台的直播也总能获得极高的收听或收视率。赛程分为10个区间。首日是从东京大手町到箱根芦湖的1～5区间，第二天则是从箱根返回东京的6～10区间。箱根驿传的特点是，需要经过箱根陡峭的山路， 特别是第5区间和第6区间的上下山路程，海拔相差800米以上，一路跑下来十分辛苦。所以在这两个区间大显身手的选手都有“山神”的美誉。

而每年的元旦（1月1日），则有全日本企业队“驿传（新年驿传）”比赛。该赛事始于1957年，以群马县县政厅为始点和终点，来回分7个区间，共100公里。每次有37支通过了全国各地预赛的队伍参赛，日本的长跑健将们汇聚一堂，一拼高低。

“驿传”接力比赛，扩展到海外

接力赛一般都在一天内结束，但“九州一周驿传”（51个区间，739.9公里）需要8天时间（2013年结束）。其他具有代表性的大赛还有“全国都道府县男子驿传”（广岛男子‘驿传’）“全国高中驿传”等。最早的女子“驿传”接力赛是始于1983年的“全国都道府县女子驿传”。之后，又接连出现了“全日本企业队女子驿传”“全日本大学女子驿传”等比赛。现在，女子“驿传”接力赛的数量几乎和男子不相上下。

如今，“驿传”文化还逐渐远播海外。例如，在比利时布鲁塞尔举行的2018年第15届 “阿第克 布鲁塞尔驿传”，全程42.195公里，分6个区间，共有来自全球30个国家的1000多支队伍参加，堪称规模浩大的一项赛事。此外还有夏威夷的“檀香山彩虹驿传”、新西兰的“罗托鲁阿驿传”等，由此可见，“驿传”接力赛已经得到了全世界的认知和喜爱。

标题图片：箱根“驿传”接力赛中的选手们（2018年1月2日 于东京都千代田区，时事社）