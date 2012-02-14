2012年的政治焦點，是稅制與社會保障制度的整體改革以及在執政黨和在野政黨的對立日趨尖銳中眾議院的解散趨勢。然而，僅只觀察東京的動向還不足以把握今年的日本政治。來自關西的大阪市長橋下徹的言行將成為重要因素。

1月20日，橋下在自己擔任代表的地方政黨“大阪維新之會”聚會上所作的講演，給國會常會開幕前夕的中央政界帶來不小的影響。

橋下在講演中提到：“只提高5%的（消費稅）稅金，日本是不可能復生的”。他強調，應該重新改編現有的都道府縣，實施由數個地區組成的“道州制”改革。他披露了自己出任政治塾塾長並將召收400多名學員的打算，表明了下屆眾議院大選時將大量擁立“維新之會”候選人的強烈意願。

倡導名為“大阪都構想”的地方制度改革的橋下，在去年11月舉行的選舉中擊敗了反對這一構想的前市長，由大阪府知事轉而出任大阪市市長。空缺的府知事職位，也由“維新之會”的候選人獲勝當選。

橋下的言行或將影響政界重組

日本的地方制度實行廣域自治體47個都道府縣和執行居民行政的市町村雙重體制，它確立於1890年，至今已基本上延續了120餘年。橋下的構想是，強化大阪府，創建“大阪都”，在大阪都實現廣域行政功能一元化；通過把大阪府內的兩大城市大阪市和堺市分割改編為多個基礎自治體（特別自治區），負責承擔居民行政，以期消除大阪府和大城市間的雙重行政弊端。

要實現這一構想，就需有國會立法。為此，橋下擺出了在下屆眾議院大選中不惜擁立對立候選人的姿態，逼迫中央政黨贊同。雖然本人否認有意參與中央行政，但部分傳媒的輿論調查顯示，在誰“最適合當領導人”的設問中，約有2成的人提名橋下，列第一位，可見其在全國的聲望之高。僅此，如果“維新之會”在300個小選舉區中大量擁立候選人，便有可能發展成把現有政黨捲入其中的政界重組。對於橋下的言行，野田佳彥首相在電視節目中牽制說：“有若干做戲成分”，特別是民主黨對其抱有極大的警惕。

在政治、經濟日趨向東京一極集中（指日本的政治、經濟、文化、人口以及社會資源和活動過度集中於東京及其周邊各縣）的過程中，日本的地方正漸漸失去活力。尤其是都道府縣和大城市，原本就存在容易出現權限之爭的結構。重新構築日本的地方制度迫在眉捷，我們不應只是單純地捕捉橋下個人的言行，而是要以變革時期的變動這一視點，關注事態的發展趨勢。