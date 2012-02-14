2012年的政治焦点，是税制与社会保障制度的整体改革以及在执政党和在野政党的对立日趋尖锐中众议院的解散趋势。然而，仅只观察东京的动向还不足以把握今年的日本政治。来自关西的大阪市长桥下彻的言行将成为重要因素。

1月20日，桥下在自己担任代表的地方政党“大阪维新之会”聚会上所作的讲演，给国会常会开幕前夕的中央政界带来不小的影响。

桥下在讲演中提到：“只提高5%的（消费税）税金，日本是不可能复生的”。他强调，应该重新改编现有的都道府县，实施由数个地区组成的“道州制”改革。他披露了自己出任政治塾塾长并将召收400多名学员的打算，表明了下届众议院大选时将大量拥立“维新之会”候选人的强烈意愿。

倡导名为“大阪都构想”的地方制度改革的桥下，在去年11月举行的选举中击败了反对这一构想的前市长，由大阪府知事转而出任大阪市市长。空缺的府知事职位，也由“维新之会”的候选人获胜当选。

桥下的言行或将影响政界重组

日本的地方制度实行广域自治体47个都道府县和执行居民行政的市町村双重体制，它确立于1890年，至今已基本上延续了120余年。桥下的构想是，强化大阪府，创建“大阪都”，在大阪都实现广域行政功能一元化；通过把大阪府内的两大城市大阪市和堺市分割改编为多个基础自治体（特别自治区），负责承担居民行政，以期消除大阪府和大城市间的双重行政弊端。

要实现这一构想，就需有国会立法。为此，桥下摆出了在下届众议院大选中不惜拥立对立候选人的姿态，逼迫中央政党赞同。虽然本人否认有意参与国政，但部分媒体的民调显示，在谁“最适合当领导人”的设问中，约有2成的人提名桥下，列第一位，可见其在全国的声望之高。仅此，如果“维新之会”在300个小选举区中大量拥立候选人，便有可能发展成把现有政党卷入其中的政界重组。对于桥下的言行，野田佳彦首相在电视节目中牵制说：“有若干做戏成分”，特别是民主党对其抱有极大的警惕。

在政治、经济日趋向东京一极集中（指日本的政治、经济、文化、人口以及社会资源和活动过度集中于东京及其周边各县）的过程中，日本的地方正渐渐失去活力。尤其是都道府县和大城市，原本就存在容易出现权限之争的结构。重新构筑日本的地方制度迫在眉捷，我们不应只是单纯地捕捉桥下个人的言行，而是要以变革时期的变动这一视点，关注事态的发展趋势。