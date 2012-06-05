夏普已著手與世界最大EMS（電子專業製造服務）企業台灣的鴻海科技集團開展資本業務協作。這意味著從商品策劃、主要零部件製造、組裝到銷售的各個環節全部由自家公司獨家縱向式統一管理的運作模式，正逐漸從日本的電機產業中消失。

在與韓國三星電子和美國蘋果公司的競爭中，雖然不得不與亞洲等地的新興勢力聯手協作，向橫向分工模式過渡，但日本企業必須全力攻克“創造出有魅力的商品和服務概念”這個難題，否則就會淪落為一個單純的零部件供應商。

數位化帶來的橫向分工模式

夏普和Panasonic（松下電器）產生巨額赤字，也是這兩家公司拘泥於“自家包辦”主義造成的結果。為了自己生產大型電視主要部件的顯示器，長期以來投入了巨額資金。如果成品電視能在全世界大量暢銷，那麼就可提高自家所屬工廠顯示器的大量生產效果，可望增加收益。但是，如果成品銷量低於顯示器生產的盈虧平衡點，那麼就會有公司內部頃刻之間積存起巨額赤字的風險。

另一方面，夏普與之合作的鴻海科技集團承擔著組裝美國蘋果公司的大量產品。因此，需要確保大量的高品質顯示器等零部件。風傳準備進軍電視製造領域的蘋果公司，尤其需要比以往品質更高的顯示器，因此對鴻海公司而言，與日本企業聯手合作可謂夙願得償。而對夏普來說，其最先進的堺工廠運轉率正在下滑，如果能夠把該廠顯示器生產任務轉給鴻海的話，則有助於提高利潤。雙方利害一致。

丟下“自家包辦”主義，邁向橫向分工，這在某種意義上說，是數位化帶來的必然結果。數位化產品的零部件製造與機械加工零部件相比，可以比較容易地在任何地方製造出保證一定品質的零部件，組裝最終產品也很容易。正是出於這樣的理由，才確立了橫向分工的商業模式，即把台灣、中國東協各國低成本製造的零部件與日本企業製造的零部件集中起來在亞洲組裝完成數位化家電產品。可以說，美國的蘋果公司就是在製造工程上採用這一模式成長起來的企業。

日本企業因拘泥於“自家包辦”主義而沒有跟上這個時代潮流。如果是如今發展成巨型企業的三星，目前暫時尚能享受“自家包辦”主義、即縱向統一管理模式的成果，但是對於整體上已經在全球市場中丟失了佔有份額的日本企業而言，就是難以為繼的事情了。

時代要求企業具有概念創造力

與“自家包辦”主義訣別已成為擺在日本企業面前的新課題。需要提高一直被認為是日本企業和日本人弱項的概念創造能力。日本的強項在於明確了商品概念之後，向著概念指引的方向進行商品開發和組裝。但非常遺憾的是，“當今的世界需要什麼？ 應該生產怎樣的產品？進而應該與什麼企業攜手合作？”這種以市場為基礎的戰略思考，是多數日本企業所缺乏的。

創造出能夠贏得全球市場的商品和服務概念、立足橫向分工的中心、調配零部件、組裝產品、最佳化銷售管道和方式等，時代要求日本企業在這一連串商業運作中，具備發揮重要作用的力量。沒有這股力量，就只能俯首帖耳地聽命於全球化巨型企業。