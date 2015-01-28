10月9日，森紀念財團都市戰略研究所（所長：慶應義塾大學教授竹中平藏）發表了2014年版「全球城市實力指數」（Global Power City Index，GPCI），對世界40個主要城市的綜合實力做出最新評價。自2008年此項調查開始以來，東京連續7年位列第四名。第一至第三名也和2013年相同，沒有發生變化，依次是倫敦、紐約和巴黎。

該調查分為①經濟、②研究開發、③文化交流、④居住、⑤環境、⑥交通可達性6個領域，通過70項指標，對世界40個城市進行綜合評價。2014年版還著眼於城市的效率性、特性、速度、安全放心等「感性價值」，嘗試性地增加了一項新的排名——GPCI＋。

前四名名次沒有變動

綜合排名維持第一名的倫敦，總分為1485.8分，把第二名1362.8分的紐約遠遠拋在後面。第三名巴黎，得分1292.4分，緊隨其後的東京是1276.1分。東京的弱項「文化交流」，由於2013年來訪外國遊客大幅增加，此次排名從第八提升到了第六。另外，綜合排名名列前茅的新加坡（第五名）和首爾（第六名），繼去年之後總分又有增加，縮小了與東京的差距。

城市的「感性價值」為東京加分

如果加上城市的「感性價值」（GPCI＋）得分，東京的綜合名稱則上升到第三名，這是東京在「公共場所的安全感」、「市民熱情好客」、「國際機場航班準點率」、「交通的舒適度」等指標方面得分較高的緣故。分析顯示，東京除了安全安心外，在殷勤待客和公共交通的準時可靠性方面也表現得尤為突出。

2013年到訪東京的外國遊客人數大增，突破了680萬人。舉辦國際會議的次數、申遺的成功、高級飯店的客房數等指標，也為東京加分不少。但另一方面，東京在「市場魅力」、「交通便捷性」等指標方面則還存在欠缺。

赶超巴黎

雖說如此，今後隨著2020年東京奧運的到來，城市綜合水準有望得到改善，在排名上很有可能超過目前的第三名巴黎。東京已開始加大力度，通過奧運籌備工作的不斷深入展開，以期進一步提升城市的綜合實力。

總結出這份調查結果報告的明治大學專業研究所所長市川宏雄預測說：「倫敦在2012年超過紐約，是因為藉舉辦奧運之機，改善了城市的諸多欠缺不足。東京同樣也可望在2020年奧運召開之時，在飯店擴充、遊客增加等方面收到顯著效果，使綜合排名超過現居第三名的巴黎，縮小與紐約的差距。」

日本的城市中，與東京同時參與了這項調查的城市還有大阪和福岡，名次分別為第二十六名（總分872.5，去年第23名）和第三十六名（總分747.4，去年第35名），均低於2013年的排名。

將GPCI指標反映於城市政策

自2008年開始公布「全球城市實力指數」以來，今年已是第7次。森紀念財團都市戰略研究所竹中平藏指出，「全球化時代是城市競爭的時代。雖然過去出現過金融、防災等個別領域的城市間比較，但還不曾有過城市綜合實力的比較。由日本公布的這個『全球城市實力指數』，目前已作為評價一個城市實力的最具代表性的國際標準而得到認可接受」，他還敦促國家及地方政府，了解逐年發生的城市變化，將「全球城市實力指數」（GPCI）反映到城市政策的制定中。

全球城市實力指數2014

名次 城市 綜合得分 1 倫敦（1） 1485.8 2 紐約（2） 1362.8 3 巴黎（3） 1292.4 4 東京（4） 1276.1 5 新加坡（5） 1138.6 6 首爾（6） 1117.8 7 阿姆斯特丹（7） 1055.5 8 柏林（8） 1054.9 9 香港（11） 1012.8 10 維也納（9） 1004.3 26 大阪（23） 872.5 36 福岡（35） 747.4

括號內為去年的名次。日本的東京、大阪、福岡三城市參與了此項調查