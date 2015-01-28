10月9日，森纪念财团都市战略研究所（所长：庆应义塾大学教授竹中平藏）发表了2014年版“全球城市实力指数”（Global Power City Index，GPCI），对世界四十个主要城市的综合实力做出最新评价。自2008年此项调查开始以来，东京连续七年位列第四名。第一至第三名也和2013年相同，没有发生变化，依次是伦敦、纽约和巴黎。

该调查分为①经济、②研究开发、③文化交流、④居住、⑤环境、⑥交通可达性六个领域，通过七十项指标，对世界四十个城市进行综合评价。2014年版还着眼于城市的效率性、特性、速度、安全放心等“感性价值”，尝试性地增加了一项新的排名——GPCI＋。

前四名名次没有变动

综合排名维持第一名的伦敦，总分为1485.8分，把第二名1362.8分的纽约远远抛在后面。第三名巴黎，得分1292.4分，紧随其后的东京是1276.1分。东京的弱项“文化交流”，由于2013年来访外国游客大幅增加，此次排名从第八提升到了第六。另外，综合排名名列前茅的新加坡（第五名）和首尔（第六名），继去年之后总分又有增加，缩小了与东京的差距。

城市的“感性价值”为东京加分

如果加上城市的“感性价值”（GPCI＋）得分，东京的综合名称则上升到第三名，这是东京在“公共场所的安全感”、“市民热情好客”、“国际机场航班准点率”、“交通的舒适度”等指标方面得分较高的缘故。分析显示，东京除了安全安心外，在殷勤待客和公共交通的准时可靠性方面也表现得尤为突出。

2013年到访东京的外国游客人数大增，突破了680万人。举办国际会议的次数、申遗的成功、高档饭店的客房数等指标，也为东京加分不少。但另一方面，东京在“市场魅力”、“交通便捷性”等指标方面则还存在欠缺。

赶超巴黎

虽说如此，今后随着2020年东京奥运的到来，城市综合水平有望得到改善，在排名上很有可能超过目前的第三名巴黎。东京已开始加大力度，通过奥运筹备工作的不断深入展开，以期进一步提升城市的综合实力。

总结出这份调查结果报告的明治大学专业研究生院院长市川宏雄预测说：“伦敦在2012年超过纽约，是因为藉举办奥运之机，改善了城市的诸多欠缺不足。东京同样也可望在2020年奥运召开之时，在饭店扩充、游客增加等方面收到显著效果，使综合排名超过现居第三名的巴黎，缩小与纽约的差距。”

日本的城市中，与东京同时参与了这项调查的城市还有大阪和福冈，名次分别为第二十六名（总分872.5，去年第23名）和第三十六名（总分747.4，去年第35名），均低于2013年的排名。

将GPCI指标反映于城市政策

自2008年开始公布“全球城市实力指数”以来，今年已是第七次。森纪念财团都市战略研究所竹中平藏指出，“全球化时代是城市竞争的时代。虽然过去出现过金融、防灾等个别领域的城市间比较，但还不曾有过城市综合实力的比较。由日本公布的这个‘全球城市实力指数’，目前已作为评价一个城市实力的最具代表性的国际标准而得到认可接受”，他还敦促国家及地方政府，了解逐年发生的城市变化，将“全球城市实力指数”（GPCI）反映到城市政策的制定中去。

全球城市实力指数2014

名次 城市 综合得分 1 伦敦（1） 1485.8 2 纽约（2） 1362.8 3 巴黎（3） 1292.4 4 东京（4） 1276.1 5 新加坡（5） 1138.6 6 首尔（6） 1117.8 7 阿姆斯特丹（7） 1055.5 8 柏林（8） 1054.9 9 香港（11） 1012.8 10 维也纳（9） 1004.3 26 大阪（23） 872.5 36 福冈（35） 747.4

括号内为去年的名次。日本的东京、大阪、福冈三城市参与了此项调查