「秦始皇與大兵馬俑展」10月27日在東京上野的東京國立博物館開幕。之後還將在日本各地巡展，為期約一年。

「秦始皇與大兵馬俑展」於10月27日在東京上野的東京國立博物館（東博）開幕。此次展覽，介紹和展出的是公元前221年第一次統一中國的秦始皇陵墓中出土的文物，在日本國內相關展覽中可謂是規模最大的一次。展品是從中國陝西省精選的，其中有被列入世界遺產的陶製兵馬俑10個、複製品70個；另外，包括2輛難得一見的珍貴銅車馬（傳說中秦始皇曾經乘坐的青銅馬車的模型）在內，還展出了大量出土於西安郊外秦始皇陵周圍的陪葬品。

東博考慮到「秦始皇陵大概是想原封不動地再現他統治之下的世界秩序」（川村佳男主任研究員）這一點，因而在佈置展廳中，想方設法以期讓參觀者感受到20,000多m2的發掘現場帶來的震撼。

該巡展首場從東博（至2016年2月21日）開始，之後將在九州國立博物館（2016年3月15日～6月12日）、大阪國立國際美術館（NAMO，同年7月5日～10月2日）相繼舉辦。主辦單位除了東博，還有陝西省文物局、陝西省文物交流中心、NHK、NHK Promotion、朝日新聞社。

中國方面的負責人、陝西省文物交流中心副主任畢勝，在日中雙方今年3月在中國西安舉辦的簽約儀式上對當地媒體表示，回顧2011年以來自籌備展覽到簽訂協議的過程，的確是一段艱辛的歷程。他說：「熱切期待展覽的成功，同時還要向雙方工作人員付出的努力與辛勞表達誠摯的謝意」。對中方為實現此次在日辦展所表現的熱情，日本有關方面負責人也充滿感謝之情，稱「儘管中國對文物帶出國外展覽規定嚴格，並且來自世界各國的出展邀請很多，但中方還是盡了最大的努力」。在這次展覽籌備過程中，雙方面對了東日本大地震、福島核事故以及圍繞尖閣諸島（釣魚臺——譯註）問題日中關係惡化等諸多不利因素，比其他辦展工作遭遇了更多的困難，這是不難想像的。