“秦始皇与大兵马俑展”10月27日在东京上野的东京国立博物馆开幕。之后还将在日本各地巡展，为期约一年。

“秦始皇与大兵马俑展”于10月27日在东京上野的东京国立博物馆（东博）开幕。此次展览，介绍和展出的是公元前221年第一次统一中国的秦始皇陵墓中出土的文物，在日本国内相关展览中可谓是规模最大的一次。展品是从中国陕西省精选的，其中有被列入世界遗产的陶制兵马俑10个、复制品70个；另外，包括2辆难得一见的珍贵铜车马（传说中秦始皇曾经乘坐的青铜马车的模型）在内，还展出了大量出土于西安郊外秦始皇陵周围的陪葬品。

东博考虑到“秦始皇陵大概是想原封不动地再现他统治之下的世界秩序”（川村佳男主任研究员）这一点，因而在布展中，想方设法以期让参观者感受到20000多平方米的发掘现场所带来的震撼。

该巡展首站从东博（至2016年2月21日）开始，之后将在九州国立博物馆（2016年3月15日～6月12日）、大阪国立国际美术馆（NAMO，同年7月5日～10月2日）相继举办。主办单位除了东博，还有陕西省文物局、陕西省文物交流中心、NHK、NHK Promotion、朝日新闻社。

中国方面的负责人、陕西省文物交流中心副主任毕胜，在日中双方今年3月在中国西安举办的签字仪式上对当地媒体表示，回顾2011年以来自筹备展览到签订协议的过程，的确是一段艰辛的历程。他说：“热切期待展览的成功，同时还要向双方工作人员付出的努力与辛劳表达诚挚的谢意”。对中方为实现此次在日办展所表现的热情，日本有关方面负责人也充满感谢之情，称“尽管中国对文物带出国外展览规定严格，并且来自世界各国的出展邀请很多，但中方还是尽了最大的努力”。在这次展览筹备过程中，双方面对了东日本大地震、福岛核事故以及围绕尖阁诸岛（钓鱼岛——译注）问题日中关系恶化等诸多不利因素，比其他办展工作遭遇了更多的困难，这是不难想象的。