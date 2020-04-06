日本財團為了避免新型冠狀病毒擴大造成醫療崩壞、目前準備1萬個病床空間給輕症者或是無症狀者進行療養。

伴隨著新型冠狀病毒的感染擴散，社會大眾擔心是否造成醫療體系崩壞，病床不足的問題日漸嚴重，為因應此情況，日本財團在4月3日宣布，將整備1萬個病床空間以收容出現輕微症狀的感染者。

直至目前為止，由於感染尚未擴散，確診陽性者可以全數入院治療，但隨著感染人數增加，如何確保重症病房是否足夠成為了相當重要的議題。4月1日，政府的專家會議認為東京、神奈川、愛知、大阪、兵庫這5個都縣府的醫療供給體系，正面臨相當迫切的狀況，要求進行根本性的因應政策。面對如此狀況，4月3日的閣僚會議後，日本厚生勞動大臣加藤勝信在記者會上表示，原則上將要求無症狀與輕症者在自家或旅館進行隔離療養。

在日本財團方面，4月底前將在東京台場（位於品川區）的「船之科學館」（船の科学館）和身障人士體育專用的運動場館「日本財團帕拉體育館」（日本財団パラアリーナ）內，整備約1200個病床空間，此外，７月底前將在茨城縣筑波市的筑波研究所搬遷後遺留空地內，興建9000個病床空間。建築物將具備高度居住機能，活用堅固的大型帳篷打造，醫師和護理師也將常駐其中。

日本財團整備相關設施的同時，亦針對使用方式與東京都和厚生勞動省進行協商。原則上，建設經費與確保常駐醫師、護理師的費用，以及使用者的餐費等，皆由日本財團負擔。該財團會長笹川陽平表示：「最希望不必使用到目前計畫當中的設施，疫情就能結束，但事前預備最重要，因此仍做了如此的決定。」

標題圖片：時事通信新聞