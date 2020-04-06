Чтобы избежать коллапса системы медицинского обслуживания из-за распространения коронавируса нового типа, фонд Nippon Foundation приступает к подготовке 10 тыс. койко-мест для пациентов с симптомами в лёгкой форме, а также бессимптомных инфицированных.

В обстановке, когда с распространением коронавирусной инфекции высказываются опасения о коллапсе системы медицинского обслуживания, 3 апреля фонд Nippon Foundation в ответ на обострение нехватки мест в больницах объявил о намерении обеспечить 10 тыс. койко-мест для приёма пациентов, у которых заболевание выражено в легкой форме.

Поскольку до сих пор не происходило резкого роста числа вновь заразившихся, всех инфицированных помещали в больницы, однако по мере роста их количества возникает проблема обеспечения достаточного числа больничных койко-мест для пациентов с тяжёлой формой заболевания. Первого апреля по итогам совещания эксперты правительства потребовали принять радикальные меры в ответ на напряжённость функционирования системы медицинского обслуживания в пяти префектурах – Токио, Канагава, Айти, Осака и Хёго. В связи с этим 3 апреля министр здравоохранения, труда и социального обеспечения Като Кацунобу в ходе пресс-конференции по окончании заседания кабинета министров сообщил, что бессимптомные инфицированные и пациенты, у которых заболевание протекает в лёгкой форме, будут проходить лечение дома, а также в гостиницах и на других объектах размещения.

Японский фонд, в дополнение к развёртыванию до конца апреля в общей сложности 1200 койко-мест на территории Музея морских наук и Параспортивного комплекса Японского фонда на Одайба в Токио (столичный район Синагава), до конца июля обеспечит 9 тыс. койко-мест в городе Цукуба префектуры Ибараки на территории, где находился Цукубский научно-исследовательский институт. Для размещения будут использованы крупные, прочные и удобные для проживания палатки, что позволит обеспечить и постоянное присутствие медицинского персонала.

Параллельно с подготовкой объектов, фонд намерен согласовать порядок их использования с администрацией Токио, а также с Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения. Фонд намерен полностью взять на себя строительные расходы, затраты на обеспечение объектов врачами и младшим медицинским персоналом, а также оплатить питание и другие расходы по пребыванию пациентов. «Наше самое большое желание – чтобы планируемые объекты так и не пришлось использовать, но мы решили, что готовность – это очень важно», – отметил председатель фонда Сасакава Ёхэй

Фотография к заголовку: © Jiji Press

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