ستقوم مؤسسة نيبون بإعداد 10000 سرير في منطقة كانتو بحلول نهاية يوليو/ تموز لاستخدامها إذا لزم الأمر من قبل مرضى فيروس كورونا الجديد الذين يعانون من أعراض خفيفة أو بدون أعراض.

مع تزايد المخاوف منانهيار المنظومة الطبية في اليابان بسبب الضغوط المتزايدة لارتفاع حالات العدوى بفيروس كورونا الجديد، أعلنت مؤسسة نيبون في 3 أبريل/ نيسان أنها ستعد 10000 سريرًا للحالات غير العرضية والمرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة لفيروس كورونا الجديد.

حتى الآن، تم إدخال جميع أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس إلى المستشفيات، على النحو المنصوص عليه في قانون الوقاية من الأمراض المعدية. لكن الحاجة إلى تأمين أسرة للمرضى الذين يعانون من أعراض خطيرة أصبحت مشكلة. في 1 أبريل/ نيسان، دعت لجنة من الخبراء الحكوميين إلى اتخاذ إجراءات صارمة، قائلة إن الأنظمة الطبية في محافظات طوكيو، كاناغاوا، أيتشي، أوساكا، وهيوغو على وشك التعرض للإجهاد مع تزايد أعداد المصابين. ثم في 3 أبريل/ نيسان، قال وزير الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية كاتو كاتسونوبو إن المرضى الذين لا يعانون من أعراض أو يعانون من أعراض خفيفة يجب أن يتعافوا في المنزل أو في مكان إقامتهم الحالي.

وتقول مؤسسة نيبون إنها يمكن أن تعد 1200 سرير في متحف العلوم البحرية في منطقة أودايبا ومركز نيبون لذوي الاحتياجات الخاصة في نهاية أبريل/ نيسان. وبعد ذلك، ستضع 9000 سرير إضافي في الموقع السابق لمعهد أبحاث في تسوكوبا، محافظة إيباراكي، بحلول نهاية يوليو/ تموز. ستنشر خيامًا كبيرة، وسيتمركز الأطباء والممرضات هناك.

أثناء التحضير، ستتشاور مؤسسة نيبون مع حكومة العاصمة طوكيو ووزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن أفضل السبل لاستخدام المرافق المقدمة حديثًا. تخطط المؤسسة لتغطية جميع تكاليف البناء، تمركز الطاقم الطبي ، وتقديم وجبات الطعام للأشخاص الذين يستخدمون المرافق. يقول رئيس مؤسسة نيبون ساساكاوا يوهي إن أمله الكبير هو أن لا تكون هناك حاجة للمرافق، ولكن من المهم أن نكون مستعدين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)