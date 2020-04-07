La Fundación Nippon ha anunciado que está preparando 10.000 camas para pacientes con síntomas leves o asintomáticos para evitar el colapso de los servicios sanitarios en los hospitales de Japón debido al gran número de personas infectadas con la COVID-19.

Ante la preocupación por el posible colapso médico causado por la propagación del nuevo coronavirus, la Fundación Nippon anunció el 3 de abril que aseguraría 10.000 camas para acoger a las personas con síntomas leves como medida para paliar la escasez de camas.

Hasta ahora, todas las personas que han dado positivo han sido hospitalizadas para prevenir la propagación de la infección, pero con el aumento del número de infectados, asegurar camas para las personas gravemente enfermas se ha convertido en un problema. El 1 de abril, el consejo de expertos del Gobierno pidió que se tomaran medidas drásticas a fin de dar prioridad a los pacientes más graves, especialmente en las zonas más afectadas como Tokio, Kanagawa, Aichi, Osaka y Hyōgo. En respuesta a esta situación, el ministro de Salud, Trabajo y Bienestar Katō Katsunobu explicó dos días después su plan para la atención de las personas asintomáticas y levemente enfermas en hoteles o en sus propios hogares.

La Fundación Nippon preparará tres instalaciones similares para unas 10.000 personas: el Museo de Ciencias Marítimas y el gimnasio Para Arena, dedicado al deporte para las personas con discapacidad, ambos situados en Odaiba, dentro del distrito de Shinagawa en Tokio (1.200 camas en total para finales de abril), así como el antiguo Instituto de Investigación de Tsukuba de la prefectura de Ibaraki (9.000 camas para finales de julio). Los edificios estarán dotados asimismo de tiendas grandes y robustas con alta habitabilidad para acoger a los médicos y enfermeros.

En cooperación activa con el Gobierno Metropolitano de Tokio y el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, la Fundación Nippon definirá cómo usar dichas instalaciones y asumirá la responsabilidad de todos los gastos que entrañen esas operaciones. “Mi mayor deseo es que no tengamos que utilizar todas estas instalaciones, pero es imperativo equiparnos de la manera más eficiente para cualquier situación. Por eso he tomado esta decisión”, explicó Sasakawa Yōhei, presidente de la Fundación Nippon.

Fotografía del encabezado: Jiji Press.