世界文化遺產醍醐寺，自平安時代起即有「花之醍醐」之美譽，是著名的賞櫻景點。枝垂櫻、染井吉野櫻、八重櫻等種類繁多的櫻花順次迎來花期，供人們長期觀賞。

京都 醍醐寺

櫻花種類： 枝垂櫻、染井吉野櫻、八重櫻等

枝垂櫻、染井吉野櫻、八重櫻等 數量 ：大約1,000棵

：大約1,000棵 歷年賞花佳期： 3月下旬至4月上旬

3月下旬至4月上旬 開園時間： 下醍醐（三寶院、靈寶館、伽藍）9：00～17:00（12月至2月9：00～16:30最終參觀接待時間為閉園一小時前）、上醍醐9 :00～16:00（12月至2月9：00～15:00）

下醍醐（三寶院、靈寶館、伽藍）9：00～17:00（12月至2月9：00～16:30最終參觀接待時間為閉園一小時前）、上醍醐9 :00～16:00（12月至2月9：00～15:00） 門票： 下醍醐參觀券：1,500日元（春季和秋季3月20日至5月15日、10月15日至12月10日，此外的平常期為800日元），上醍醐參觀券600日元

下醍醐參觀券：1,500日元（春季和秋季3月20日至5月15日、10月15日至12月10日，此外的平常期為800日元），上醍醐參觀券600日元 地址： 京都市伏見區醍醐東大路町22

京都市伏見區醍醐東大路町22 官網： 總本山 醍醐寺

1598年，豐臣秀吉在醍醐寺大辦「醍醐賞花」宴會，於歷史上相當有名。秀吉為了賞花，下達指示栽種700棵新的櫻花樹，並設計庭園、修復古老建築物等。而秀吉設計的三法院庭園，被指定為特別歷史遺址和特別名勝，可將庭園一覽無餘的表書院，則是代表桃山時代的建築物，亦被指定為國寶。如今每年4月份的第二個星期日，會舉辦「豐太閣賞花隊伍」，模仿秀吉「醍醐賞花」宴會之盛況。

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標題圖片：PIXTA