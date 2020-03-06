El templo Daigo-ji es un lugar Patrimonio Cultural del Mundo que ha sido conocido desde el período Heian por sus cerezos en flor. El templo disfruta de una temporada de hanami muy extensa gracias a que cuenta con cerezos shidarezakura, somei yoshino, yaezakura y otras variedades que florecen en períodos distintos.

Daigo-ji (Kioto)

Variedad : shidarezakura, somei yoshino, yaezakura, etc.

: shidarezakura, somei yoshino, yaezakura, etc. Número de árboles : 1.000

: 1.000 Fecha : desde finales de marzo hasta comienzos de abril

: desde finales de marzo hasta comienzos de abril Horario : Shimo Daigo (Sanbōin, Reihōkan, el pabellón principal y la pagoda) de 9:00 a 17:00 (cierra a las 16:30 entre diciembre y febrero); Kami Daigo (Daigo superior) de 9:00 a 16:00 (cierra a las 15:00 entre diciembre y febrero)

: Shimo Daigo (Sanbōin, Reihōkan, el pabellón principal y la pagoda) de 9:00 a 17:00 (cierra a las 16:30 entre diciembre y febrero); Kami Daigo (Daigo superior) de 9:00 a 16:00 (cierra a las 15:00 entre diciembre y febrero) Entrada : Shimo Daigo, 1.500 yenes (el 20 de marzo al 15 de mayo, y del 15 de octubre al 10 de diciembre), 800 yenes en otras fechas; Kami Daigo, 600 yenes.

: Shimo Daigo, 1.500 yenes (el 20 de marzo al 15 de mayo, y del 15 de octubre al 10 de diciembre), 800 yenes en otras fechas; Kami Daigo, 600 yenes. Dirección : 22 Daigohigashiōjichō, Fushimi-ku, Kioto

: 22 Daigohigashiōjichō, Fushimi-ku, Kioto Sitio web: Templo Daigo-ji

Toyotomi Hideyoshi, uno de los líderes del período Sengoku, celebró un fastuoso hanami y una procesión en el Daigo-ji en 1598 para el que plantó otros 700 cerezos en el lugar y ordenó la renovación de varios edificios y la creación de jardines. El jardín Sanbōin, diseñado por él mismo, ha sido designado como un lugar histórico nacional y un enclave de especial belleza paisajística, y es reconocido como uno de los ejemplos más representativos de la arquitectura Momoyama, por lo que hoy es un tesoro nacional. Cada año se representa la ceremonia del té en el desfile del hanami de Hideyoshi (Hōtaikō Hanami Gyōretsu) que tiene lugar el segundo sábado de abril.

Cerca del templo Daigo-ji

(Fotografía del encabezado: © PIXTA.)