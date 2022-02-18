Храм Дайгодзи в Киото является объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, он известен своими цветущими сакурами ещё с периода Хэйан (794-1192). Любоваться цветами здесь можно на протяжении довольно долгого периода времени, поскольку сорта сидарэдзакура (плакучая сакура), сомэй ёсино, яэдзакура и другие растущие здесь деревья сакуры цветут в разное время.
В 1598 году знаменитый военачальник периода Сражающихся провинций (1467-1568) Тоётоми Хидэёси устроил процессию и пышную вечеринку любования цветами (ханами) в Дайго-дзи, для чего по его приказу на территории храма посадили ещё 700 вишнёвых деревьев, отремонтировали различные здания и разбили сады. Спроектированный им сад Самбоин признан национальным историческим памятником и местом особо живописной красоты, а зал Омотэ-сёин (главный зал приёмов), откуда можно увидеть весь сад, считается одним из лучших примеров архитектуры периода Момояма и зарегистрирован как национальное достояние. Каждый год во второе воскресенье апреля здесь воспроизводят атмосферу вечеринки Хидэёси в виде Парада ханами Хидэёси (Хотайко ханами гёрэцу).
Храм Дайгодзи (Киото)
- Сорта: сидарэдзакура, сомэи-ёсино, яэдзакура и другие
- Количество деревьев: 1000
- Период цветения: с конца марта по начало апреля
- Часы работы: Симо Дайго (здания Самбоин, Рейхокан, главный зал и пагода) 9:00-17:00 (закрывается в 16:30 с декабря по февраль); Ками Дайго (верхний Дайго) 9:00-16:00 (закрывается в 15:00 с декабря по февраль)
- Вход: Симо Дайго 1500 йен (с 20 марта по 15 мая; с 15 октября по 10 декабря), 800 йен в другое время; Ками Дайго 600 йен
- Адрес: 22 Daigohigashiōjichō, Fushimi-ku, Kyoto
- Вебсайт храма Дайгодзи (на англ. языке)
Другие ближайшие места любования сакурой
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- Храм Ниннадзи
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