日本法務大臣山下貴司16日在記者會上宣布，截至今年6月底，日本境內的在留外國人（不含短期停留者等）達428萬1026人，再創歷史新高。較去年底增加3.8%，占日本總人口的比例達3.5%。

另一方面，2026年上半年新入境日本的外國人為1970萬6953人，較去年同期減少0.1%。

山下表示：「為了讓日本國民與外國人雙方都能安全、安心地生活，今後也將持續推動嚴格且順暢的出入境及在留管理。」

依國籍及地區區分，在留日本的外國人以中國籍94萬1031人最多，其次依序為越南、韓國、菲律賓、尼泊爾、印尼及緬甸。

若依在留資格區分，則以「永久居留者」最多，其次依序為「技術、人文知識、國際業務」、「留學」、「技能實習」及「特定技能」。

根據日本出入國在留管理廳說明，今年上半年新入境外國人數減少，主要受到中國政府呼籲民眾避免赴日旅行的影響，導致中國籍短期停留旅客減少57.3%。

此外，在新入境外國人當中，針對企業經營者設立的「經營・管理」在留資格，入境人數大幅減少80.9%。

外界認為，這與日本政府去年10月提高相關在留資格的資本額門檻有關。當時日本將最低資本額要求從500萬日圓提高至3000萬日圓，可能對申請及入境人數造成影響。

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