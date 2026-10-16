طوكيو - (جيجي برس)-- أعلن وزير العدل الياباني، تاكاشي ياماشيتا، يوم الجمعة، أن عدد المقيمين الأجانب في اليابان بلغ مستوى قياسيًا قدره 4,281,026 شخصًا بنهاية يونيو/ حزيران، بزيادة 3.8% مقارنة بنهاية عام 2025.

ويمثل المقيمون الأجانب 3.5% من إجمالي سكان البلاد.

في المقابل، انخفض عدد الوافدين الأجانب إلى اليابان خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة طفيفة بلغت 0.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل إلى 19,706,953 شخصًا.

وقال ياماشيتا خلال مؤتمر صحفي: «سنواصل تطبيق نظام صارم وسلس لإدارة الهجرة، بما يضمن للمواطنين اليابانيين والمقيمين الأجانب على حد سواء العيش في أمان».

وبلغ عدد المقيمين الصينيين في اليابان 941,031 شخصًا بنهاية يونيو/ حزيران، لتتصدر الصين قائمة الجنسيات من حيث عدد المقيمين، تلتها فيتنام، كوريا الجنوبية، الفلبين، نيبال، إندونيسيا، وميانمار.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)