Le nombre de résidents étrangers au Japon a augmenté de 3,8 % entre fin 2025 et fin juin 2026, atteignant un niveau record de 4 281 026 personnes, a annoncé vendredi le ministre de la Justice, Yamashita Takashi.

Les ressortissants étrangers représentent désormais 3,5 % de la population totale du pays.

En revanche, le nombre d’étrangers entrés au Japon au cours du premier semestre 2026 a légèrement diminué de 0,1 % par rapport à la même période de l’année précédente, pour s’établir à 19 706 953 personnes.

« Nous continuerons à appliquer une politique de contrôle de l’immigration à la fois rigoureuse et efficace, afin que les citoyens japonais comme les résidents étrangers puissent vivre en toute sécurité et sérénité », a déclaré Yamashita lors d’une conférence de presse.

Parmi les résidents étrangers recensés fin juin, les ressortissants chinois constituent la communauté la plus nombreuse, avec 941 031 personnes. Ils sont suivis des Vietnamiens, des Sud-Coréens, des Philippins, des Népalais, des Indonésiens et des ressortissants du Myanmar.

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