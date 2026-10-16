Tokio, 16 de octubre (Jiji Press)—El ministro de Justicia, Yamashita Takashi, informó el viernes que el número de residentes extranjeros en Japón a finales de junio aumentó un 3,8 % con respecto a finales de 2025 y alcanzó la cifra récord de 4.281.026 personas. Hoy representan el 3,5 % de la población total del país.

Sin embargo, el número de extranjeros que entraron en Japón en el primer semestre de 2026 bajó ligeramente, un 0,1 % interanual, hasta 19.706.953.

Según la Agencia de Servicios de Inmigración, la caída de las nuevas entradas se debió al descenso del 57,3 % de los visitantes chinos de corta estancia, como consecuencia de la petición de Pekín de que sus ciudadanos evitaran viajar a Japón.

Entre las nuevas entradas, las correspondientes al estatus de residencia de “gestión y administración”, destinado a empresarios, se desplomaron un 80,9 %. Se cree que influyeron medidas como la subida del capital mínimo exigido, que en octubre del año pasado pasó de 5 millones a 30 millones de yenes.

“Seguiremos aplicando un control migratorio estricto pero fluido para que tanto los ciudadanos japoneses como los residentes extranjeros puedan vivir con seguridad y tranquilidad”, declaró Yamashita en una rueda de prensa.

Del total de residentes extranjeros a finales de junio, 941.031 eran de China, el grupo más numeroso por nacionalidad. Les seguían los vietnamitas, surcoreanos, filipinos, nepalíes, indonesios y birmanos.

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