日本政壇大老：自民黨幹事長二階俊博的視線

日本政壇大老：自民黨幹事長二階俊博的視線政治外交
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一錘定音，一律發放10萬日圓補助金
「他身經百戰，是自民黨內最具政治手腕的人物。可以說是政治專家。」
安倍晉三前首相是如此評價自民党幹事長二階俊博。
這位二階對國土強韌化（防災減災建設——譯注）以外的政策不感興趣，或者莫如說根本不瞭解其他政策。沒有人會說他「才幹過人」，平時大家都覺得他讓人捉摸不透。他甚至會在會談過程中打瞌睡。或許是因為歲月不饒人，81歲高齡的他腿腳也不太靈活。
儘管如此，但只要他一開口，政府就會行動起來，自民黨內所有人也會服服帖帖。不僅是安倍要顧忌著他，那些「後安倍時代」的候選接班人為了得到二階的支持，也紛紛使出了渾身解數。二階俊博到底是何許人也？他打算把誰推上「後安倍時代」的權力寶座？
讓他的實力廣為人知的一件事發生在今年4月，那就是二階拍板決定，作為應對新型冠狀病毒疫情的一項措施，向全體國民發放每人10萬日圓的特殊補助。
當時，政府在徵得二階等自民和公明兩黨高層的認可後，於4月7日召開臨時內閣會議，敲定了鑒於疫情擴散形勢的緊急經濟對策和本年度（第一次）修正預算案。核心內容是向收入大幅減少的家庭發放30萬日圓。但一週後的14日，二階突然向記者們表示「聽到了希望給所有人統一發放10萬日圓的熱切呼聲」。
聽到此番言論的安倍甚為震驚，甚至親自打電話向黨內高層人士詢問情況。另一方面，公明党和作為其支持母體的創價學會對此反應強烈。平均發放10萬日圓這個方案原本是公明黨按照創價學會的希望向政府提出的要求。但政府最後決定給困難家庭發放30萬日圓，他們也只得作罷。
明明是公明黨先前已經放棄的方案，二階卻又提了出來，這不是在「搶戲」嗎！公明黨黨首山口那津男於15日前往首相官邸，找到安倍直接談判。後來，山口又在電話裡暗示要退出執政聯盟，迫使安倍不得不轉變了方針。
因為執政黨否定了一度已經批准的政府主打政策，導致政府匆忙更改政策，調整關於補充預算案的內閣會議決定——這是前所未聞的事情。而主導了這場大戲的正是二階和公明黨。
此番風波的真正責任在於一度同意了政府方針的二階和公明黨。然而，由於發放10萬日圓這個方案得到了民意的高度支持，所以二階和公明黨的口碑反倒上升了。與此相對，安倍政權的凝聚力出現下滑，最後安倍只得對此表示認可——「從結果來看，選擇那個方案是對的。如果當時繼續深究，恐怕會遭到更多的詬病」。
不惜修改自民党章程也要實現安倍三連任
二階在關於中國國家主席習近平訪日的問題上也展現出了實力。7月初，自民黨外交部會和外交調查會舉行聯席會議，會上出現了要做出抨擊中國在香港特別行政區施行「港版國安法」，以及要求習主席取消以國賓身份訪日相關決議的動向。對此，二階表示了強烈不滿，稱「日中能夠走到今天，得益於先輩們的艱苦努力。外交是雙方的事情，行動時應該慎之又慎」（7月7日記者會）。
黨內執行機關與外交部會、調查會方面協調後，將相關決議定性為外交部會和外交調查會的態度，而非全黨態度，措辭也改為了「不得不請求取消」。雖然保留了「取消」一詞，但還是成功將中方的不滿情緒控制在了最小程度。
從保守勢力的角度來看，考慮到香港的現狀，要求中國國家主席取消訪日行程或許是理所當然之事。但日本並沒有美國那樣足以與中國公開對抗的力量。即使日本不提出要求取消訪日行程，中國也不可能讓國家主席訪問預計會遭到抵制的國家。既然如此，就應該正視現實，而不應該給日中關係製造毫無意義的風波——這即是二階的判斷。
再舉一個可以展現二階實力的例子。自民黨的黨章規定，黨首任期「一屆三年，最多連任兩屆」，可二階出手鋪路，硬是將規定改為了「一屆三年，最多連任三屆」。早在二階還是總務會長的2016年5月，連假剛過他就給我透露過這麼個意思——
「安倍首相正謀求實現長期執政。恐怕是想超過佐藤榮作在任七年零八個月的記錄。不管別人怎麼想，但只要身在首相官邸，他就會覺得只有自己才能擔當首相大任吧。」
當時我問了一句：「修改黨章怕是比較困難吧？」但二階一副滿不在乎的樣子，放話道：「黨章什麼的，改了不就行了嗎。」大膽無畏的二階憑藉敏銳的直覺洞察到了安倍的內心，同年8月就任幹事長一職後，成功延長了黨首任期。也就是說，如今安倍得以保持長期政權也是二階的功勞。
與官房長官菅義偉驚人相似的經歷
他是如何掌握這種剖析社會動向和高層心理的判斷力的呢？在此，筆者想把他與官房長官菅義偉放在一起展開分析。在成為國會議員以前，兩人的經歷驚人地相似。
首先，兩人都是秘書出身。二階當年曾是前建設大臣遠藤三郎（舊眾議院靜岡2區當選）的秘書，菅義偉是前通產大臣小此木彥三郎（舊眾議院神奈川1區當選）的秘書。
秘書出身的政治家都有一個特點，那就是對主人忠誠。主人的指示至高無上，即使心裡覺得不對，也會全力執行指示。而且不會多嘴。在台前抛頭露面的終究是議員本人。秘書只是在幕後支持。這樣的生活兩人都度過了11年。
無論是二階還是菅義偉，都是在擔任秘書的時期奠定了作為政治家的基礎。那就是格外忠心，現在對安倍就是如此。這是與官僚出身的人截然不同的地方。許多官僚出身的人都相信「自己最聰明」，時常會藐視主人。
兩人的另一個特點是都當過地方議員。二階和菅義偉分別在和歌山縣議會和橫濱市議會擔任過兩屆議員，任期總共8年。地方議員出身的人深諳議會上的博弈，擅長攻守並用地達成目標。
平時待人客氣，有時也會施壓威懾。兩人都很清楚，讓人產生如果不順從就會遭到打擊的這樣一種畏懼心理將會成為政治家的力量。
再說句閒話，兩人幾乎都不怎麼休息。不，應該說根本不休息。並不是因為忙得沒時間，而是因為他們的性格就是如此，如果不忙起來，反倒會覺得心裡不踏實。
雖也向石破和岸田示好，但心中人選仍是菅？
這樣一位二階今後會有怎樣的動作？政權的走向自不用說，他甚至還會對「後安倍時代」的接班人選產生影響。二階派的龐大人數正是支撐其影響力的基礎。
2003年11月，二階恢復自民黨籍，組建了由舊保守新黨議員構成的「新波會」，自己出任會長。之後，自民黨在2009年8月的眾議院選舉中慘敗時，算上二階在內，自民黨籍議員人數銳減到了3人。後來，他努力增加人數，在7月16日的例會上，原民主黨的眾議員長島昭久加入了他的新波會。二階派議員增至47人，與岸田派並列成為黨內第四大派閥。
依仗龐大的會員人數，二階試圖在後安倍時代也要掌握主導權。6月8日，後安倍時代的候選接班人之一，原幹事長石破茂邀請二階出席石破派的聚會，他欣然允諾，並在之後的記者招待會上抬舉石破稱：「他是一顆希望之星，我期待他今後更上一層樓。」7月2日，在雙方心腹的陪同下，二階又與石破的競爭對手政調會長岸田文雄在東京一家飯店聚餐，他鼓勵岸田稱：「你的前途無限。期待你的新表現。」在自民黨的下一屆党首選舉時，二階到底會力挺石破還是岸田呢？從我採訪到的情況來看，目前他並沒有推舉其中任何一方的打算。近段時間，二階總是跟身邊的人說「那兩人並不是想當上首相以後做點什麼事情。只是單純地想往上爬，想試試當首相的感覺罷了」。
但他為什麼又要向那兩人示好呢？因為如果說這兩人的不是，會對自己不利。政治家做事基本上都要算計一番得失。如果有好處，就去做，如果明知不利，就不會去做。現在，就算二階對那兩人發出批評性的言論，也得不到任何好處。
政局的下一個焦點是，預計會在9月自民黨高層任期屆滿之際進行的內閣重組和自民党高層幹部人事調整。如果二階把幹事長的位子坐到9月8日，那麼就會超過前首相田中角榮（1497天），成為連續在任時間最長的幹事長，而他並沒有就此引退之意，仍打算繼續連任幹事長。
為了達成這個目標，去做一些會讓石破和岸田記恨的事情絕非上策。如果二階要連任幹事長，最好就要讓那兩人都覺得他可能會力挺自己。同時，在看不清前路方向和政局如何變動的時候，手中的牌自然是越多越好。（省略敬稱）
標題圖片：二階幹事長接受時事通訊社的採訪（時事通訊社）