日本政壇大老：自民黨幹事長二階俊博的視線

一錘定音，一律發放10萬日圓補助金

「他身經百戰，是自民黨內最具政治手腕的人物。可以說是政治專家。」

安倍晉三前首相是如此評價自民党幹事長二階俊博。

這位二階對國土強韌化（防災減災建設——譯注）以外的政策不感興趣，或者莫如說根本不瞭解其他政策。沒有人會說他「才幹過人」，平時大家都覺得他讓人捉摸不透。他甚至會在會談過程中打瞌睡。或許是因為歲月不饒人，81歲高齡的他腿腳也不太靈活。

儘管如此，但只要他一開口，政府就會行動起來，自民黨內所有人也會服服帖帖。不僅是安倍要顧忌著他，那些「後安倍時代」的候選接班人為了得到二階的支持，也紛紛使出了渾身解數。二階俊博到底是何許人也？他打算把誰推上「後安倍時代」的權力寶座？

讓他的實力廣為人知的一件事發生在今年4月，那就是二階拍板決定，作為應對新型冠狀病毒疫情的一項措施，向全體國民發放每人10萬日圓的特殊補助。

當時，政府在徵得二階等自民和公明兩黨高層的認可後，於4月7日召開臨時內閣會議，敲定了鑒於疫情擴散形勢的緊急經濟對策和本年度（第一次）修正預算案。核心內容是向收入大幅減少的家庭發放30萬日圓。但一週後的14日，二階突然向記者們表示「聽到了希望給所有人統一發放10萬日圓的熱切呼聲」。

聽到此番言論的安倍甚為震驚，甚至親自打電話向黨內高層人士詢問情況。另一方面，公明党和作為其支持母體的創價學會對此反應強烈。平均發放10萬日圓這個方案原本是公明黨按照創價學會的希望向政府提出的要求。但政府最後決定給困難家庭發放30萬日圓，他們也只得作罷。

明明是公明黨先前已經放棄的方案，二階卻又提了出來，這不是在「搶戲」嗎！公明黨黨首山口那津男於15日前往首相官邸，找到安倍直接談判。後來，山口又在電話裡暗示要退出執政聯盟，迫使安倍不得不轉變了方針。

因為執政黨否定了一度已經批准的政府主打政策，導致政府匆忙更改政策，調整關於補充預算案的內閣會議決定——這是前所未聞的事情。而主導了這場大戲的正是二階和公明黨。

此番風波的真正責任在於一度同意了政府方針的二階和公明黨。然而，由於發放10萬日圓這個方案得到了民意的高度支持，所以二階和公明黨的口碑反倒上升了。與此相對，安倍政權的凝聚力出現下滑，最後安倍只得對此表示認可——「從結果來看，選擇那個方案是對的。如果當時繼續深究，恐怕會遭到更多的詬病」。