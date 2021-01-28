《鬼滅之刃》成為社會現象的原因――隨側在旁的死者的「信念」與新冠疫情所催生出的強烈「共鳴」

2020年，人氣漫畫《鬼滅之刃》結束了為期約4年的雜誌連載。電影版動畫締造了驚人的紀錄，單行本「鬼滅」最後一集的發行也引起廣大話題。本文試圖探究如此悲慘的故事，即使無數年輕性命在與鬼的戰役中喪生，卻獲得廣大迴響甚至成為社會現象的原因。

是「過關型」？還是「反推型」？ 讓我們回到一開始的疑問，究竟為什麼「鬼滅」能創造出如此驚人的成績呢？ 筆者推測有兩種可能的理由，一是鎖定連載結束後也能繼續創造銷售成績的「戰略」，二是新冠疫情改變了人們的價值觀，進而能與此作品產生「共鳴」。 從故事構築方式來看打鬥類漫畫，大致可分為過關和從達標反推的兩種類型。過關型的主角是透過打敗強敵而越變越強，因此故事內容能無限延續，但是反推型的話，由於故事是隨著細密規劃好的伏線，收斂到最後的結尾，因此難以成為長篇連載。

《ONE PIECE》和《七龍珠》可說是前者的典型作品，後者的代表作品則有《暗殺教室》和《鋼之鍊金術師》。而《鬼滅之刃》的漫畫版算是後者的反推型，單行本共推出23集，可說是短命的冒險打鬥類漫畫。 漫畫《鬼滅之刃》在人氣絕頂時結束連載一事，雖然引發諸多揣測，但是以反推型作品來說，25集左右是適中的單行本數。其實與其說是在「人氣頂峰」時結束，或許是策略性地想把人氣帶到連載結束後持續延燒。雖然拉長連載的話，單行本的集數增加，也會進而增加累積銷量。不過，反推型作品若像過關型的手法一樣增加戰鬥拉長故事的話，會弱化伏線回收所產生的淨化效益，淡化內容的「趣味性」，這對於故事來說是非常致命的。如果不能期待拉長作品能帶來更多利益，勢必需擬出連載結束後仍可以增加單行本銷量的策略。 樂在「一起狂熱到不捨故事結束」之中 2019年4月到9月播放的電視動畫是「鬼滅」開始走紅的關鍵。漫畫版早從2016年2月16日發行的《週刊少年JUMP》11期開始連載，可說是醞釀了好一段的時間。電視動畫播放的同時，同年7月發行的漫畫單行本16集的內容突然讓人察覺到故事要開始進入尾聲，管理主角所屬的組織「鬼殺隊」的產屋敷家當主為了讓鬼舞辻無慘落入陷阱裡，連同妻子和女兒一起炸毀了身處的屋子。「什麼？故事快結束了？」從動畫版開始看「鬼滅」的人，一口氣回頭將已出版的單行本追到16集的讀者都不禁這樣想吧。 想必有很多讀者把這個衝擊感分享到社群媒體上。大約是10月發行第17集時，開始有《鬼滅之刃》銷售一空的消息傳出。而在第17集裡，其中一位主要角色在與鬼的戰役中慘敗失去了生命。故事中年輕的生命一一地逝去，作品本身也會短命地迎向終點吧。惋惜的人們陸續加入了倒數的行列。 雜誌的連載在2020年5月時結束，但對於等待單行本出版（非追雜誌連載）的讀者來說，12月發行的第23集才算是真正的結束。雜誌連載結束5天後的5月13日，是單行本第20集的發行日，而最後一集前的第22集於10月2日發行，同月16日上映的動畫電影版刷新電影票房紀錄，可說在迎接12月3日最後一集第23集發行前，能充分地享受與其他讀者「一起瘋狂地惋惜故事將進入尾聲」。如果連載繼續不結束呢？如果當時看到動畫版很有人氣而稀釋故事濃度，拉長連載的話，是否一樣會製造出現在的風潮？ 藉由倒數讓新的讀者也能一同參與並樂在「接近尾聲」之中的策略，成功地讓銷售延燒。或許可以說讓作品早點結束反而打響了這個「品牌」。