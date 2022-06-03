尚在迷途中的東芝：敷衍苟且的企業經營

自東芝公司2015年爆出財務造假醜聞以來，我一直在跟蹤採訪東芝公司。後來發生了一系列事件。先是美國核電子公司西屋電氣公司破產事件。然後是，東芝被揭發出疏通日本經產省官員對抗有話語權股東的事情，暴露出管理層的黑箱操作。還有這次的公司分拆爭議和大股東要求東芝「賣身」之事。所有這一切，皆源自東芝公司「敷衍苟且的企業經營」。

首先，讓我們來看看過去這一年裡，東芝是如何「敷衍苟且」，深陷泥潭掙扎的。然後，我們再回顧一下從財務造假醜聞到西屋電氣公司破產這段時間裡，又是如何接二連三地「敷衍」。東芝其實有過幾次東山再起的機會。但由於一直沒有試圖從根本上解決問題，乃至墮落到如此地步。讓我們來梳理清楚這一過程。

「收購提議」報導引發經營混亂

一年前的2021年4月7日，《日本經濟新聞》在其網路版和報紙上報導了「英國基金公司向東芝提出收購提議」的消息。內容是英國基金公司想收購東芝公司全部股份，並將其「私有化」。對於這一報導，東芝時任社長車谷暢昭在當天早晨就表示「公司正在研究」。從那時起，東芝開始了「敷衍的一年」。

車谷暢昭此人，以副行長身份從三井住友銀行退休後，擔任了《日本經濟新聞》報導中所提到的英國基金公司日本分公司負責人，之後進入東芝公司擔任社長，被託付了重建復興的重任，至今已有3年。車谷暢昭被東芝延攬，顯然與其曾擔任基金公司高管的經驗有關。但他和那些有話語權的基金股東之間並沒能建立起良好的工作關係，陷入了困境。

東芝公司的海外投資基金大股東，本就是東芝自身引進的。由於美國核電子公司西屋電氣公司破產，東芝蒙受了超過1兆日圓的損失，陷入資不抵債的境地。於是，東芝通過增發融資6000億日圓填補這一缺口，解決了資不抵債的問題。增發融資前其流通股總數約42億股，新發行股為22億股，總股數增至1.5倍，實屬強行增發。

而認購增發股的是60家投資基金。其中不乏有追求短期利益的「禿鷲基金」，以及強烈要求管理層提振業績的「有話語權的股東」。這些基金是在明知風險的情況下投入資金，想賺取更多的利潤。

當時東芝正在推動出售半導體業務，花費了不少時間精力。這時，外資證券公司提出了巨額增資方案，管理層一拍即合。這一經營決策讓東芝受苦至今。

有話語權的股東強烈要求能變現的就要變現，要通過分紅等方式讓股東儘快得到回報。為了讓管理層聽話，它們甚至在股東大會上推舉出了董事候選人。車谷暢昭等管理層暗地裡疏通日本經產省官員，採取措施壓制基金方面的要求。管理層與有話語權的股東之間的對立進一步激化，車谷暢昭想在股東大會上獲得連任變得非常困難，車谷管理層體制陷入了死局。

就在此時，突然出現了前文提到的《日本經濟新聞》報導英國基金收購提議的消息。雖然是沒有資金支持的「夾生」收購提議，但明確寫明瞭「企業經營維持不變」。自然，周圍人都懷疑車谷暢昭是否是為了保住自己的地位，才打算把東芝賣給自己的投資基金老東家的，輿論一時譁然。