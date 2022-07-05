日本學校體育何去何從：社團活動能否成功轉型為社區俱樂部？

日本體育廳專家委員會提出建議方案

「30年後參加體育社團活動的學生將減半？！」進入日本體育廳的官方網站，如此刺眼的標題赫然映入眼簾。日本國中體育聯盟根據對少子化進程的預測估算，參加學校體育社團活動的國中生人數將從2018年度的202萬9573人降至2048年度的147萬9095人，30年間預計將減少約3成。特別是棒球、足球、排球等團體運動項目，預計將減少至近一半。

近年來，這些團體運動項目要麼與其他學校組成聯隊，要麼社團乾脆解散，類似的情況屢見不鮮。照此發展下去，將會出現想參加體育運動卻無處可去的窘境。

4月26日，日本體育廳組織的專家委員會「向社區移交體育社團活動研討會」（主席：友添秀則，日本學校體育研究聯合會會長）公佈了建議方案，準備從明年起開始實施。基本方針是，首先以公立國中的假日體育社團活動為對象，從能夠著手推動的方面做起，逐步將平時的體育社團活動也移交給社區承擔，推動改革發展。

作為假日學生體育社團活動的承接方，建議方案將其設想為綜合型社區體育俱樂部、少年體育團、俱樂部隊、職業體育隊基層組織、健身中心等。日本全國有18萬個類似團體，但大多數集中在人口較多的城市裡，人口稀疏的地區可能會出現沒有承接方的情況。

將體育社團活動轉交給地方社區，具體採取什麼樣的形式呢？舉例而言，學生平時參加學校的足球社團活動，假日參加社區足球俱樂部活動，那麼平時由教師指導訓練，假日則由社區俱樂部的教練來指導。這樣一來，就會出現訓練方針不連貫的問題。

教師不堪重負

減輕教師的負擔迫在眉睫。據說不少教師1個月內的加班時間已超過100個小時。而1個月加班時間突破80小時的界限，「過勞死」的危險會增加。這種現狀必須得到改善，刻不容緩。

如果連週末都要投入到學生體育社團活動中去，那麼教師就會持續處於完全得不到休息的狀態。有很多教師因超負荷工作而身心俱疲，被迫停職或辭職，已成為嚴重的社會問題。

當前由當地社區居民指導學生假日的體育活動，將來如果將平時的教練工作也交給當地居民負責會更好。但是，要找到相應的人才恐怕絕非易事。如果無法確保教練的人數和水準，那麼此次體育社團活動改革可能終將止步於「畫餅充饑」。

教練的水準不僅關係到學生體育技能的提高，還關係到學生的安全和健康管理以及人格的形成。因此，迫切需要具備體育科學、組織運營等方面知識和理念的人才。如果要引入教練資格認證機制，則必須推動建立相應的制度。

教練的人數取決於如何發掘人們想當教練的需求。需要去搜羅招募各種各樣的人才，包括退役運動員、有比賽經驗的大學生和畢業生、退休後仍對體育充滿熱情的居民，等等。當然，也有很多教師希望當教練。必須設計一種制度，使他們不至於超負荷工作，又允許他們假日兼職在社區俱樂部對學生進行有償指導。