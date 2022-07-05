日本學校體育何去何從：社團活動能否成功轉型為社區俱樂部？運動 教育
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日本體育廳專家委員會提出建議方案
「30年後參加體育社團活動的學生將減半？！」進入日本體育廳的官方網站，如此刺眼的標題赫然映入眼簾。日本國中體育聯盟根據對少子化進程的預測估算，參加學校體育社團活動的國中生人數將從2018年度的202萬9573人降至2048年度的147萬9095人，30年間預計將減少約3成。特別是棒球、足球、排球等團體運動項目，預計將減少至近一半。
近年來，這些團體運動項目要麼與其他學校組成聯隊，要麼社團乾脆解散，類似的情況屢見不鮮。照此發展下去，將會出現想參加體育運動卻無處可去的窘境。
4月26日，日本體育廳組織的專家委員會「向社區移交體育社團活動研討會」（主席：友添秀則，日本學校體育研究聯合會會長）公佈了建議方案，準備從明年起開始實施。基本方針是，首先以公立國中的假日體育社團活動為對象，從能夠著手推動的方面做起，逐步將平時的體育社團活動也移交給社區承擔，推動改革發展。
作為假日學生體育社團活動的承接方，建議方案將其設想為綜合型社區體育俱樂部、少年體育團、俱樂部隊、職業體育隊基層組織、健身中心等。日本全國有18萬個類似團體，但大多數集中在人口較多的城市裡，人口稀疏的地區可能會出現沒有承接方的情況。
將體育社團活動轉交給地方社區，具體採取什麼樣的形式呢？舉例而言，學生平時參加學校的足球社團活動，假日參加社區足球俱樂部活動，那麼平時由教師指導訓練，假日則由社區俱樂部的教練來指導。這樣一來，就會出現訓練方針不連貫的問題。
教師不堪重負
減輕教師的負擔迫在眉睫。據說不少教師1個月內的加班時間已超過100個小時。而1個月加班時間突破80小時的界限，「過勞死」的危險會增加。這種現狀必須得到改善，刻不容緩。
如果連週末都要投入到學生體育社團活動中去，那麼教師就會持續處於完全得不到休息的狀態。有很多教師因超負荷工作而身心俱疲，被迫停職或辭職，已成為嚴重的社會問題。
當前由當地社區居民指導學生假日的體育活動，將來如果將平時的教練工作也交給當地居民負責會更好。但是，要找到相應的人才恐怕絕非易事。如果無法確保教練的人數和水準，那麼此次體育社團活動改革可能終將止步於「畫餅充饑」。
教練的水準不僅關係到學生體育技能的提高，還關係到學生的安全和健康管理以及人格的形成。因此，迫切需要具備體育科學、組織運營等方面知識和理念的人才。如果要引入教練資格認證機制，則必須推動建立相應的制度。
教練的人數取決於如何發掘人們想當教練的需求。需要去搜羅招募各種各樣的人才，包括退役運動員、有比賽經驗的大學生和畢業生、退休後仍對體育充滿熱情的居民，等等。當然，也有很多教師希望當教練。必須設計一種制度，使他們不至於超負荷工作，又允許他們假日兼職在社區俱樂部對學生進行有償指導。
聘請教練的錢從哪裡來？
最令人擔心的是，支付給教練的報酬從哪裡來。僅靠無償的志工是難以解決所有問題的。現在有很多學校向外聘教練支付報酬，但數量畢竟還遠遠不夠。
關於聘請教練的資金來源問題，建議方案中並沒有明確闡述其方向性，只是設想教練屬於社區俱樂部，表示「原則上應促進培育能夠獨立運營的組織體制」，對資金問題避而不談，這實在令人擔心。方案也表示要探討利用日本體育振興彩票（toto）進行補貼或由國家財政提供支持，但好像只限於俱樂部體制初創階段。
建議方案可能是參照民間游泳學校的機制做出的設想。游泳教練是有償聘用的。要想讓體育俱樂部能夠獨立經營，當然只能依靠會費收入作為資金來源，而這只會轉嫁給學生的監護人（家長）來承擔。
日本學校社團活動的組織體系非常完善，低收入家庭的孩子也能參與其中。不同體育項目的教練就在身邊，訓練場所也近在眼前。如此理想的環境在國外應該也不多見。學校社團活動瀕臨危機，只能說這也是日本體育的危機。
擔心「民營化」導致兩極分化
這次改革也可以說是以「向社區移交」為名推動的「民營化」改革。如果方式得當，那麼可以期待激發各方活力。但另一方面，參加體育運動的學生和不參加的學生之間的兩極分化有可能加速，熱門體育專案和冷門項目之間也可能會產生巨大差異。
兩極分化的實例已見於國中棒球界。很多學校的軟式棒球社團成員呈持續減少的趨勢。另一方面，少年棒球聯盟和國中棒球聯盟等硬式棒球的社區俱樂部，運動員卻在不斷增加。
今年春天舉行的高校棒球選拔大賽（春季甲子園比賽）上，奪冠熱門隊大阪桐蔭高校和國學院久我山（東京）高校在半決賽相遇。上演東西對決的兩隊中，都有來自千葉京葉少年俱樂部的隊員，一時成為人們熱議的話題。
京葉少年俱樂部晚至2010年才加入日本少年棒球聯盟，歷史根基不深，但隊員人數不斷成長，現已擁有京葉少年隊、京葉下總少年隊、八街京葉少年隊這3支隊伍。其中，京葉少年隊現已成長為全國頂級強隊，並向大阪桐蔭高校等甲子園常客輸送了不少運動員。而這些名校的聲譽，很多是靠國中硬式棒球來支撐的。
今後，在其他競技項目中，社區俱樂部也會越來越引人注目。足球方面，由日本J聯賽的基層組織而非學校社團活動培養的球員越來越多了。在高校年齡段，由高校足球社團、J聯賽青年俱樂部、社區俱樂部等24支強隊參加的「U18超級聯賽」（前身為全日本青年錦標賽），是日本最高水準的青少年足球聯賽。
從上述例子可以看出，今後無論什麼體育項目的大賽，恐怕都不局限於以學校為單位來舉辦了。日本國中體育聯盟也計畫從明年起，允許民間俱樂部參加全國國中運動會。
但是，向社區俱樂部移交各類體育社團活動並使之維持運營或許面臨著巨大困難。有可能出現的結果是，只有選手雲集的熱門體育項目才能生存，而參賽人數少的冷門項目則走向衰退。
至少在學校裡，體育設施和用具是齊全的。即便向社區移交社團活動，學校也不應該完全放手，而應有效利用現有資源，對存在的問題加以改進。為此，首先要確保教練。不能只依靠民間資金，也有必要投入國家經費。
體育廳正在描繪未來發展藍圖，各體育組織也在根據各自的實際情況提出社團活動發展的新形態。放眼未來，這是整個體育界都應該帶著危機意識去解決的課題。即便機制發生變化，我們也要一如既往地守護讓更多年輕人熱愛體育運動的大環境。
標題圖片：大阪桐蔭高校在春季甲子園比賽獲勝，展現出絕對實力。來自少年棒球聯盟等組織的國中硬式棒球的頂尖選手從全國各地匯聚一堂，2022年3月31日於甲子園，記者代表攝影（時事）