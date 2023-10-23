手肘韌帶重建手術的潛在風險—大谷翔平的右手肘不是「機械零件」

美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊大谷翔平選手19日（日本時間20日）於洛杉磯的醫院接受了第二次右手肘韌帶重建手術。大谷也在自己的Instagram寫道「早上順利完成手術，我會繼續努力，希望能夠盡早重返球場」。雖然大谷下一季賽事可能無法出賽，但球迷們仍期待2025年他以「二刀流」的身分重新回到球場上。然而，據聞第二次手術後復歸球場的機會較低，現代醫學能把投手手肘韌帶像機械零件一般地汰舊換新，而這對運動員的身體來說具有什麼樣的意義呢？

讓球員操勞過度的天使隊責任重大 大谷於8月23日對戰辛辛那提紅人隊，他在雙重賽首場先發主投1局後，在第二局中表示身體不適，下場後進行醫學影像診斷，顯示其右手肘內側副韌帶受傷。 大谷於2018年10月也曾接受過「手肘尺骨附屬韌帶重建手術」（簡稱TJ手術）。隔年他努力復健，雖然直至2020年才以投手身份回歸球隊，但從那時起，他持續精進達160公里的快速球技巧，並且掌握了「橫掃滑球（Sweeper）」的高速旋轉球要領。然而，手術五年後，他的右手肘再次出現疼痛的情況。 今年春天，日本贏得世界棒球經典賽（WBC）冠軍，大谷功不可沒，但他也幾乎毫無休息時間，便直接開始了接下來在美國職棒大聯盟的賽季活動。8月他以「二刀流」身份連續兩年達成「雙位數勝投、雙位數全壘打」的成績。然而，逐漸累積的疲勞卻也慢慢侵蝕著大谷的身體。繼右手肘受傷後，他也在練習打擊時傷及右側腹。繁忙的行程及長距離移動的舟車勞頓，加上投打二刀流，讓他的身體完全沒有好好放鬆休息的時間。 大谷於本賽季後，將結束與天使隊的合約成為自由球員，也有可能與其他球團簽約。當然，手術多少會對合作契約有影響，如果他以投手身份回歸球場卻失敗作收的話，其引以為傲的「二刀流」價值也將不復存在。天使隊總經理米納辛（Perry Minasian）說「我希望他能長期留下並帶領這支球隊，不過，從健康及各種層面看來，這一年的狀況可能不如預期」，讓大聯盟當家球員過度操勞，天使隊責任重大。

顛覆業界的革命性手術，日本知名投手也趨之若鶩 手肘尺骨附屬韌帶重建手術，亦稱湯米約翰手術（Tommy John Surgery，簡稱TJ手術）。1974年由美國骨科醫師法蘭克·喬布（Frank Jobe）博士首次提出。因洛杉磯道奇隊左投手湯米約翰（Tommy John）接受此項手肘韌帶重建手術並順利康復，而使得執刀醫師聲名大噪，此項手術亦於棒球界颳起一陣旋風，該手術便以投手的名字來命名。

湯米約翰（Tommy John）1982至1985年加入加州天使隊，也曾效力於其他球隊，如紐約洋基隊、芝加哥白襪隊等。他參與了美國大聯盟26 個賽季，並拿下288場勝投，其中過半數的164場便是手術過後取得的勝利（共同） 2014年喬布博士逝世，享年88歲。有不少日本知名投手如村田兆治（原千葉羅德海洋隊）、荒木大輔（原養樂多隊）、桑田真澄（原讀賣巨人隊、匹茲堡海盜隊）等都曾接受過博士的手術，並且復元良好，風光回歸球場。而後，有越來越多醫師能夠進行這項手術，因而松坂大輔（原西武隊、波士頓紅襪隊）、現役選手達比修有（現聖地牙哥教士隊）、及前田健太（現明尼蘇達雙城隊）等人也都接受過韌帶重建手術。

圖為接受韌帶重建手術的第三位日本球員荒木大輔，他於1988年效力養樂多隊之際，赴美接受手術，共計動了3次手術及經過長達4年的復健之路後，終於回到一軍（時事） 此手術的操作方式是在受傷的肘骨上打一個洞，並使用手腕附近的掌長肌腱代替韌帶進行移植。若第一次移植了單手的手腕肌腱，通常第二次會從另一隻手腕進行移植。當手腕的肌腱不適合手術時，視情況也會使用膝蓋後方的肌腱。 說到手肘治療，還有另一種較為保守的PRP增生治療法，是從患者自身的血液中抽取出「高濃度血小板血漿（PRP（platelet-rich plasma）」注射到患處。與韌帶重建手術相比，其恢復期較短，不過若受傷範圍過大的話，受傷處將很難完全治癒，因此有人稱之為「延長生命的措施」。有許多運動員很難在韌帶重建手術與保守療法之間做出選擇。 也有自大體移植肌腱的案例 在《金手臂：價值15億美元的一次性商品》（傑夫·派森（Jeff Passan）著，棚橋志行譯）一書中，描述韌帶重建手術的現實面，並介紹相當令人驚訝的例子，是一個從大體移植肌腱的個案。 這是洛杉磯道奇隊投手托德·考菲（Todd Coffey）接受第二次手術時的故事。2000年他在小聯盟打球時，曾接受第一次韌帶重建手術，當時他左右手手腕的肌腱被判定不適合手術，因此最後決定使用左膝後方的一條粗肌腱。而經過12年後，決定進行第二次手術。 第二次手術原本要使用左腳僅存的最後一條肌腱，但由於長度與厚度皆不足，因此不得不放棄。醫生最後選擇使用大體的肌腱，這是一名因交通事故死亡的24歲男性大腿上的一條肌腱，是為半腱肌肌腱。費用為3000美元（約44萬日圓）。肌腱以真空冷凍包裝方式送至醫院後，再以溫水解凍，大約花費4個小時左右，便完成了考菲的手肘韌帶重建手術。 負責本次手術的醫師為洛杉磯科蘭·喬布（Kerlan-Jobe）骨科診所的尼爾·埃爾阿特拉休（Neal ElAttrache）博士。他也是為大谷進行第二次韌帶重建手術的超級醫生團隊的其中一人。 經過復健後，考菲重返投手丘，儘管他之後陸續效力於小聯盟、墨西哥聯盟、和獨立聯盟，但卻不再有機會回到大聯盟的風光舞台。第二次手術後想要回歸到原本的狀態並非易事。