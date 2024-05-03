腐蝕體壇的「賭博」陷阱──數位社會成癮症蔓延的危險

債台高築達到無法想像的異常狀況

水原一平累積的債務高達450萬美元（約6億8千萬日圓）（編註：調查當局後來公布累積債務為1600萬美元，約24億5000萬日圓）。據體育專業媒體ESPN的採訪報導，水原坦承事發經過，表示起初曾多次向大谷借貸以償還債務。

然而，訪談翌日，水原卻全盤推翻先前所言，矢口否認大谷曾涉及此事。據悉，他在隊員面前公開坦承自己有「賭博成癮」的問題。大谷本人亦證實，水原曾「私自盜用其帳戶，轉帳給博弈公司」，並再三重申水原「撒謊不實」，強調自己的清白。

美國大聯盟（MLB）嚴格禁止所有球員、裁判及球團職員參與任何與棒球相關的賭博活動，違者將遭受一年停權處分；若賭注與自身參與之比賽有關，更將遭永久逐出聯盟。聯盟僅允許向合法的博弈公司下注非棒球項目，倘若涉足非法賭博，將依情節輕重議處。

若要解決水原所捲入的問題，如今唯有仰賴美國的偵查機關、相當於日本國稅廳的國稅局以及大聯盟調查人員的深入追查。目前仍有諸多疑點尚待釐清，例如水原如何盜用大谷帳戶？以及為何能夠順利轉出如此巨款？其中種種疑雲，恐怕尚須一段時日，方能水落石出。

NBA籃壇亦爆發黑幕醜聞

美國職籃NBA亦浮現運動博弈的相關醜聞。根據ESPN的報導，多倫多暴龍隊球員波特（Jontay Porter）涉及非法運動博弈，目前正接受聯盟調查。報導指出，可疑賭注出現在1月26日與3月20日的兩場比賽，當中涉及「主題賭注」（Prop Bet。亦稱Proposition bet），即針對球員在特定比賽裡的個人表現下注。運動博弈公司發現與波特相關的賭注出現異常的資金流動。



正在接受NBA調查的多倫多暴龍隊球員波特（鏡頭前方，2024年3月17日） 路透社

賭注可細分為得分、籃板、助攻、三分球命中數等項目，須評估球員在各項的預期表現後下注。在兩場涉嫌舞弊的比賽裡，波特以眼傷惡化及生病為由，僅上場數分鐘。即便如此，押注波特未能達到預期表現的賭注卻異常飆升。

NBA亦規定，所有球員與聯盟僱員皆不得參與NBA比賽的任何賭博行為。針對波特涉及的案子而言，不排除有放水打假球的可能。在大谷的口譯人員成為全美焦點新聞之際，運動與博弈之間的關係再度引發高度關注。