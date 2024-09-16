日本能否重新點燃奧運熱潮？

巴黎奧運落下帷幕，日本隊獲得的獎牌數創下國外參賽新紀錄。但據說此次並未安排以前那樣的凱旋遊行，豐田汽車也將在本屆奧運後終止與IOC的頂級贊助契約。為防止疫情，3年前的東京奧運採用了原則上無現場觀眾的比賽形式，大會結束後又曝出了涉及選定贊助商的貪腐案等問題。在種種影響久未消退的背景下，日本是否還能重新掀起奧運熱潮？

獎牌數創國外參賽新紀錄的主要原因 在本屆奧運會上，日本選手的奪牌勢頭一直持續到了賽事的最後一刻，最終獲得20枚金牌、12枚銀牌和13枚銅牌，共計45枚獎牌。從國外參賽的歷屆奧運來看，此次金牌數超過了2004年雅典奧運上的16枚，在金牌榜上位居世界第3，僅次於美國和中國，獎牌總數也超過了2016年里約奧運上的41枚。 從獲得金牌的具體項目來看，角力項目最多，共計8枚，柔道和體操各3枚，擊劍和滑板各2枚，田徑和霹靂舞各1枚。另外，現代五項和馬術、跳水項目誕生獎牌得主也是重大收穫。 日本奧運代表團團長尾縣貢在賽後總結記者會上表示，「除了東京奧運的老將外，一批新秀也在東京奧運健兒的精彩表現激勵下成長起來。我們的培養、強化訓練工作成效顯著」。正如其言，我們可以說，為備戰本土舉辦的奧運而加強競技能力建設所留下的「財富」產生了正面作用。 東京奧運結束後，有人曾擔心日本的競技實力會下滑，但國家並未大幅縮減用於推動體育事業發展的相關預算，依然維持了全年100億日圓的水準，這一點意義重大。此外，受到烏俄戰爭影響，只有少數表示不支援進攻行為的俄羅斯選手以「中立運動員」身份參賽，從結果上看，可以說這對日本也是一個利好。

銀座不舉行凱旋遊行 照理說，取得這樣的佳績，回國後舉行遊行活動並不奇怪。日本首次舉行奧運獎牌得主遊行活動是在2012年倫敦奧運之後。當時，東京銀座地區的街道湧入了大約50萬人圍觀。里約奧運後，也連同帕運獎牌得主一起舉行了遊行，更是創造了大約80萬人圍觀的盛況。 負責這項活動運營工作的是廣告代理商。業界龍頭電通公司旗下的商務資訊網站電通報的資訊顯示，三井不動產作為特別贊助商，大和HOUSE工業、普利司通、豐田汽車、亞瑟士、JX能源、瑞穗金融集團、味之素、日本郵政等企業作為贊助商參與策劃了里約奧運後的遊行活動。 東京奧運後，受疫情影響，未能舉行遊行活動。這屆奧運後不再受疫情限制，但據說也沒有相關計畫。有分析認為這是考慮到了活動運營經費負擔等問題。 廣告代理商的行動遲緩，圍繞選定東京奧運贊助商的貪腐案和比賽項目運營業務競標舞弊事件給整體氛圍蒙上了陰影。不得不說，針對巴黎奧運的商業宣傳也大不如前。

里約奧運及帕運日本代表團獎牌得主聯合遊行活動中，體操運動員內村航平等人向沿途群眾揮手致意。2016年10月7日，東京銀座（時事）

豐田終止頂級贊助契約 有報導稱，國際奧委會（IOC）的頂級贊助商豐田汽車將在契約期滿的今年年末退出贊助商之列。豐田與IOC簽訂契約是在東京成功申辦奧運兩年後的2015年，契約期為10年，在里約、平昌、東京、北京、巴黎共計5屆夏季和冬季奧運上，擔任了IOC的奧運合作夥伴。豐田獲准使用奧運標誌開展全球規模的宣傳促銷活動，贊助金額雖未公開，但據分析總額將超過1000億日圓。 在本土舉辦的東京奧運，由於正值疫情期間，也曾遭到大批民眾的抵制。東京奧組委（JOC）的大會組織運營工作相繼曝出各種問題，甚至導致豐田決定取消國內電視廣告投放。這或許是因為豐田判斷，如果強調自己是奧運贊助商，反倒會損害企業的形象。 今年年末，豐田將終止奧運合作夥伴契約，但據說公司會繼續贊助帕運，並考慮致力於發展本公司的體育部門以及為運動員提供直接支援。IOC方面稱「對奧運和帕運的贊助行為是一體的，不可分割」，被視為不贊成豐田的想法，而豐田認為今後再繼續支援奧運的收益甚少。 在贊助費持續飆升的背景下，其他一些企業也開始從日益臃腫的商業化奧運中抽身。和可口可樂一樣，麥當勞曾是極具代表性的奧運贊助商，其在里約奧運後退出奧運合作夥伴之列，一度引發熱議。據分析，麥當勞做出此舉，除了巨額贊助費的負擔外，還有電視收視率的下降等深層原因。美國奧委會（USOPC）的贊助商中，AT&T和百威等重磅企業也都在里約奧運後選擇了終止合作。 日本企業方面，除了豐田外，松下和普利司通簽訂的奧運合作夥伴契約於今年年末到期，今後，奧運贊助商隊伍將會發生怎樣的變化，這一點也備受關注。 IOC暗示在日本舉辦奧運 巴黎奧運期間，IOC奧運總括部長Christophe Dubi對日本媒體表示「雖然不清楚日本是否考慮舉辦」，但「在不遠的將來，或許會再次成為冬奧的舉辦地」。 不久前，札幌市宣佈放棄申辦2030年冬奧，法國阿爾卑斯山地區和美國鹽湖城近期同時確定分獲2030年和2034年冬奧舉辦權。而且IOC已經宣佈將優先與瑞士商討舉辦2038年冬奧事宜。雖然事已至此，但IOC幹部依然拋出前述言論，或許是期待札幌再次發起挑戰。 由於全球氣候暖化的影響，甚至連報名申辦冬奧的城市都在減少。這次姑且一次性地敲定了兩屆大賽的舉辦地，但考慮到今後的發展，IOC還是想在可以舉辦冬奧的城市方面留下一些空間。 不過，日本的「奧運熱」已經冷卻，電通等廣告代理企業也擺出一副不會積極出手的姿態，在這種情況下，日本真有可能再次嘗試申辦奧運嗎？針對Dubi的言論，SNS上的反應也普遍冷淡。或許難言目前的狀況能夠贏得民眾的理解。