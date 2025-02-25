防災對策究竟有沒有進步：阪神大地震30週年

1995年1月17日清晨5點46分，發生了阪神・淡路大地震（以下簡稱阪神大地震），造成6,434人罹難。當時擔任神戶市公關課長的櫻井誠一，在災害應變中心擔任核心角色，之後也以生活重建總部副主任、市民參與推進局長的身分，積極投入災民生活重建工作。時至今日，仍持續分享防災與減災對策。

能登地震又見相同問題 去年12月初，我收到一位研究防災的朋友寄來的郵件，詢問我意見。內容與今年1月1日發生的能登半島地震有關，語氣中能感受到他的憤怒。 他憤怒的對象，是政府專家會議提出的一份長達166頁的報告，標題為「針對令和6年能登半島地震的災害應對檢討」，內容檢視了這場地震暴露出的問題。關於能登半島地震的災害應對，從最初的救災行動到避難所的設置等救災工作，他表示：「從阪神大地震以來，日本經歷了新潟中越地震、東日本大地震、熊本地震等重大災害，每次檢討的都是相同的問題」、「難道都沒有汲取教訓嗎？」、「政府和地方政府難道都沒有從中學習嗎？」他並非批評報告書的內容，而是對於每次災後都必須重複討論相同問題的無奈與憤慨。 翻閱報告書，可以看到以下內容： 為了讓防災對策發揮最大效果，必須以下列事項為基礎，持續加強推動：1.「培養全民防災意識」，以全力應對大規模災害；2.「提升各類計畫的實際效能」，例如透過檢討地方防災計畫等措施；3.「完備各項制度與操作手冊，並強化研習、訓練與演練」，以提升災害應對能力；4.「加速防災數位轉型，推動新技術應用」，以提升災害應對的效率與精確度。除了第4點關於推動防災數位轉型之外，其他幾點都是阪神大地震以來，每次發生地震災害時一再被提及的內容。 當我在報導中看到能登半島地震的避難所問題和廁所問題被描述得彷彿是首次發生，腦海中浮現出阪神大地震時的景象，不禁嘆息——為何相同的問題至今仍一再重演？

顧問公司提出的對策流於制式 2011年3月11日，發生於三陸外海的強震與隨之而來的巨大海嘯，造成超過2萬人死亡或失蹤，並引發福島核災撤離等大規模、廣域性災害。與阪神大地震不同，此次災害的主因並非地震本身，而是海嘯帶來的破壞。有說法指出，這次地震的影響與1100多年前、869年發生的貞觀地震極為相似，堪稱一場完全超出預期的海嘯災害。 這場災害促使政府再次大幅修訂〈災害對策基本法〉。 東日本大地震發生後，我以神戶市派遣人員的身份前往災區支援，並根據阪神大地震的經驗提供各種建議。在此期間，我有機會查看當地政府的區域防災計畫，然而，讓我驚訝的是，內容幾乎與神戶市的防災計畫如出一轍，彷彿只是直接複製而來。這似乎是因為當地政府直接採用防災顧問公司制定的計畫，而由於是小型城市，並未與當地居民共同考察災害歷史、討論對策，最終導致這份計畫流於形式。 我認為這主要是因為在行政財政改革下，地方政府職員人數減少，能夠投入防災對策的人員最多僅限3至4人的現實所致。 換句話說，即使制定如教科書般的良善計畫，若無法依據地方特性加以落實，最終也不過是紙上談兵。 我不禁思考，能登半島地震是否也重蹈了相同的覆轍。與此同時，更重要的是，我們該如何將受災地區的經驗傳遞至全國各地，以減少未來災害的損害？又該如何讓更多人了解災後復原與重建的方向與挑戰？對於經歷過阪神大地震的我們來說，這正是我們所肩負的使命。