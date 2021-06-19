遠距上班普及率難破兩成，原因為何？

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儘管日本各地方政府的領導人都紛紛呼籲「積極採用遠距辦公方式」，以阻止疫情蔓延，但2020年7月以來，只有20%左右的上班族採用遠距辦公。原因何在？

公益財團法人日本生產率本部自2020年5月開始針對新冠疫情下的工作方式和工作意識定期實施的調查顯示，遠距上班實施率始終難以逾越20%的關口。

在最近一次調查（2021年4月12至13日）中，遠距上班實施率為19.2%，相較於1月調查的22.0%下降了2.8個百分點。第一次緊急狀態宣言發佈後的2020年5月，遠距上班實施率一度超過了30%，但自2020年7月的調查以來，始終徘徊於20%左右的低位。

2021年4月的調查顯示，宮城縣、大阪府、兵庫縣三個府縣雖然採取了「防控疫情重點措施」，但在大阪和兵庫上班族遠距上班實施率僅為18.4%，和2021年1月、2020年10月調查時的資料幾乎持平。儘管中央政府和地方自治體首長呼籲「積極推行遠距上班，以阻止疫情蔓延」，但眾多企業和上班族似乎沒怎麼聽進去。

每週超過半數時間採用遠距上班的人員占比為51.2%（出勤「0天」「1到2天」的合計），較1月調查時的55.0%有所減少。每週工作日都在遠距上班的人員比例，以實施率（19.2%）×周均出勤天數0日比率（18.5%）計算，僅占所有上班人員的3.6%。

針對遠距上班存在的問題，從多選回答的結果來看，大約40%的受訪者認為通訊環境、上班桌、照明等物理環境，這些居家上班設備投資是一個需要考慮的課題。另外，作為勞務上的問題，可以看出許多人擔心在遠距上班情況下，自己的工作能否得到恰當、公正的評價。

標題圖片：PIXTA