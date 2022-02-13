在校服方面，60%的中小學會考慮LGBTQ學生

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過去，水手服和立領裝一直是日本校服的經典款式。從昭和年代中後期開始，採用西裝便裝制服的學校越來越多，但還是存在女生穿裙子、男生穿褲子這種明確區分性別的款式。據了解，近年來，打破定勢思維，可以自由選擇無性別（gender free）制服的學校越來越多了。

「無論男人味還是女人味，最重要的還是自己的個性」──近年來，不拘泥於性別差異，自由表達個性的「無性別」服裝和生活方式日益受到人們關注。

據了解，過去女生穿水手服，男生穿立領裝一直是校服的固定規則，而現在，無性別差異的思維方式正在快速普及。本公司位於岡山市的菅公學生服公司針對日本全國1800名中小學教師實施的調查中，針對「你工作的學校在服裝方面是否會顧及到LGBTQ(*1)的學生？」這個問題，39.3%的受訪教師給予了肯定回答。如果加上回答「現在沒有，但計畫今後考慮」的受訪者（20.3%），合計共有大約60%的學校都考慮或正在商討採用「無性別」服裝的問題。

當被問及是否掌握本校LGBTQ學生情況時，表示確認到有這樣的學生的小學教師占10.9%，初中和高中教師分別占32.0%和31.1%，國中高中一貫制學校教師占36.0%。

當被問及「適合LGBTQ學生的制服選項」時，選擇「女式褲裝制服」的受訪教師最多，比例達50.1%，其次是「允許學生不分男女自由選擇裙裝或褲裝、絲帶結或領帶等款式」（36.0%）、「採用男女通用設計的西裝便裝」（35.4%）。

2015年4月，文部科學省下發了《有關針對學生性別認同障礙採取妥當措施》的通知。雖然進度較為緩慢，但之後全國各地的學校都在服裝、髮型、洗手間等方面，逐步擴大了對性少數群體學生的關愛領域。

標題圖片：PIXTA