3成受訪企業認為「日圓貶值不利」

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儘管在人們的印象中，日本的出口型產業強烈厭惡日圓升值，但對於內需型企業來說，超預期的日圓貶值則是暴擊！

近期，由於美國利率上升以及對Omicron毒株造成的疫情再次蔓延的憂慮，外匯市場上日圓持續貶值。東證1部和2部的主要製造業上市公司2021財年（2021年4月1日至2022年3月31日）初期設想匯率平均為1美元105.5日圓，但最近日圓貶值的程度已經超出了這一預期。

東京商工研究株式會社去年12月1日至9日實施了一項問卷調查，獲得6941家企業的回答，29.27%的受訪企業表示「日圓貶值不利」。另一方面，4.9%的受訪企業表示「有利」。前者幾乎達到了後者的6倍。

從行業來看，主要是「纖維和服裝批發行業」（59家中的39家）和「食品製造業」（207家中的125家）等行業認為「不利」，日圓貶值的負面影響正在這些產品和原材料依賴於進口的內需型行業逐漸顯現出來。

表示「不利」的企業在被問及日圓貶值帶來的經營風險時，回答最多的是「材料、燃料費等間接成本增加」（1575家），其次是「進口產品漲價導致直接成本增加」（1325家）。（共有2020家企業回答）

關於「理想的匯率水準」，認為日圓貶值「有利」的企業中，回答「110日圓到115日圓之間」的企業最多，平均值為1美元113日圓。而認為日圓貶值「不利」的企業中，回答「105日圓到110日圓」的企業較多。

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