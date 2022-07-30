7成駐日美軍基地集中在沖繩，回歸50年後負擔仍未減輕

7成駐日美軍基地集中在沖繩，回歸50年後負擔仍未減輕政治外交 社會
在沖繩回歸本土50週年即將到來的5月10日，沖繩縣知事玉城丹尼在首相官邸向首相岸田文雄遞交了要求實現沖繩和平繁榮的《建議書》。玉城丹尼表示說，讓沖繩成為和平之島的目標，在50年後的今天，依然未能實現。50年間，沖繩縣多次圍繞美軍基地問題與中央政府進行交涉，但時至今日，70%的駐日美軍基地都集中在沖繩，各種負擔明顯偏重的問題仍然沒有得到改善。
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沖繩的美軍基地建設始於太平洋戰爭時期的1945年4月。截至1972年沖繩回歸日本本土時，美軍專用設施面積約為2萬8000公頃，通過多次與美軍交涉，返還了大約35%，目前還有1萬8000多公頃。
然而，為了在朝鮮半島或臺灣海峽「有事」時能夠及時應對，美軍一直很看重沖繩。基地外遷工作進展遲緩，日本全國的美軍專用設施中，超過70%集中在沖繩縣。美軍設施的面積占到了沖繩縣總面積的8.1%，與設有美軍基地的其他都道府縣相比尤為突出。
標題圖片：建在住宅密集區的美軍普天間基地（時事）