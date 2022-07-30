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7成駐日美軍基地集中在沖繩，回歸50年後負擔仍未減輕

在沖繩回歸本土50週年即將到來的5月10日，沖繩縣知事玉城丹尼在首相官邸向首相岸田文雄遞交了要求實現沖繩和平繁榮的《建議書》。玉城丹尼表示說，讓沖繩成為和平之島的目標，在50年後的今天，依然未能實現。50年間，沖繩縣多次圍繞美軍基地問題與中央政府進行交涉，但時至今日，70%的駐日美軍基地都集中在沖繩，各種負擔明顯偏重的問題仍然沒有得到改善。