「國內旅行」再次成為日本人休閒首選

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公益財團法人日本生產率本部發佈的《休閒白皮書（初步統計版）》顯示，國內旅行成為2022年日本人閒暇時的首選活動。疫情防治措施完全解除，旅遊市場今後或將更加火爆。

日本生產率本部實施的關於閒暇時間消遣方式的調查顯示，2022年曾在國內觀光旅行（含一日遊）的受訪者比例同比成長10.0個百分點至42.8%，自2019年以來，即時隔3年後，國內觀光旅行再次成為人們的休閒首選。受疫情影響，國內觀光旅行在2020年的調查中排在第4位，2021年排在第6位，熱度不高，2022年放寬防治措施後明顯回暖。

「在外就餐」排在第4位，排名與之前沒變，參加率為35.8%，較上一年上升2.4個百分點。「駕車兜風」的比例為34.6%，「購物」比例為27.2%。與2021年參加率最高的10項相比，享受戶外休閒的氛圍復甦明顯。儘管如此，疫情前的2019年國內觀光旅行的占比為54.4%，比2022年還要高出10個百分點以上。

調查於2023年2月至3月期間通過線上方式實施，共計收到全國3306名受訪者的回答。

調查於2023年2月至3月期間通過線上方式實施，共計收到全國3306名受訪者的回答。

標題圖片：PIXTA