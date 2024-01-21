日本世界遺產神社和寺廟的門票價格

日本資料庫

本文為讀者整理了日本著名神社寺院的門票費用。

京都的世界遺產神社寺院

上賀茂神社 免費 特別參拜活動500日圓 下鴨神社 免費 特別參拜活動500日圓 東寺 金堂講堂500日圓 特別參拜活動期間可能另收費 清水寺 400日圓 延曆寺 1000日圓 国宝殿500日圓 醍醐寺 1000日圓 特別參拜活動期間可能另收費 仁和寺 800日圓 平等院 600日圓 宇治上神社 免費 高山寺 1000日圓 秋季另收入山費用500日圓 天龍寺 500日圓（庭園） 參拜各殿堂追加300日圓 龍安寺 600日圓 本願寺 免費 二条城 800日圓 含二之丸御殿的通票1300日圓 金閣寺 500日圓 銀閣寺 500日圓 西芳寺（苔寺） 4000日圓（線上申請） 預約制

（截至2023年10月）

因滿院秀美苔蘚而聞名的「苔寺」西芳寺全面實行預約制，4000日圓的參拜費顯得格外「突出」。其他寺院基本都在500日圓到1000日圓之間，但紅葉季或特別參拜活動期間也可能需要另付費。

金閣寺及以石庭聞名的龍安寺均於今年4月將參觀費上調了100日圓。

奈良的世界遺產神社寺院

法隆寺 1500日圓 東大寺 600日圓（大佛殿） 含博物館的套票1000日圓 興福寺 700日圓（國寶館） 其他館堂另收費，比如東金堂300日圓 春日大社 免費 特別參拜活動500日圓，國寶殿500日圓 元興寺 500日圓 藥師寺 1100日圓 含特展的通票1600日圓 唐招提寺 1000日圓 平城宮遺跡 免費

（截至2023年10月）

奈良的法隆寺參拜費1500日圓，藥師寺1100日圓。有些寺院的各個館堂需要分別支付參拜費，請各位提前在官方網站上查詢確認。

日光的世界遺產神社寺院

東照宮 1300日圓 含宝物馆的套票2100日圓 二荒山神社 免費 神社神苑300日圓，神橋300日圓，寶物館1000日圓 輪王寺 1000日圓（套票） 個別設施單獨收費

（截至2023年10月）

鐮倉的主要神社寺院

鶴岡八幡宮 免費 寶物殿200日圓 建長寺 500日圓 圓覺寺 500日圓 鐮倉大佛 300日圓

（截至2023年10月）

日光東照宮參拜費1300日圓，含寶物館的套票2100日圓。如果還想參觀美術館，則需要800日圓的入場費。儘管未被認定為世界遺產，但鐮倉的主要神社寺院基本都把參拜費標準設定在500日圓左右。

標題圖片：清水寺的舞臺遊人如織，京都市東山區，2022年12月（時事）