日本世界遺產神社和寺廟的門票價格

日本世界遺產神社和寺廟的門票價格觀光旅遊 文化
本文為讀者整理了日本著名神社寺院的門票費用。
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京都的世界遺產神社寺院
|上賀茂神社
|免費
|特別參拜活動500日圓
|下鴨神社
|免費
|特別參拜活動500日圓
|東寺
|金堂講堂500日圓
|特別參拜活動期間可能另收費
|清水寺
|400日圓
|延曆寺
|1000日圓
|国宝殿500日圓
|醍醐寺
|1000日圓
|特別參拜活動期間可能另收費
|仁和寺
|800日圓
|平等院
|600日圓
|宇治上神社
|免費
|高山寺
|1000日圓
|秋季另收入山費用500日圓
|天龍寺
|500日圓（庭園）
|參拜各殿堂追加300日圓
|龍安寺
|600日圓
|本願寺
|免費
|二条城
|800日圓
|含二之丸御殿的通票1300日圓
|金閣寺
|500日圓
|銀閣寺
|500日圓
|西芳寺（苔寺）
|4000日圓（線上申請）
|預約制
（截至2023年10月）
因滿院秀美苔蘚而聞名的「苔寺」西芳寺全面實行預約制，4000日圓的參拜費顯得格外「突出」。其他寺院基本都在500日圓到1000日圓之間，但紅葉季或特別參拜活動期間也可能需要另付費。
金閣寺及以石庭聞名的龍安寺均於今年4月將參觀費上調了100日圓。
奈良的世界遺產神社寺院
|法隆寺
|1500日圓
|東大寺
|600日圓（大佛殿）
|含博物館的套票1000日圓
|興福寺
|700日圓（國寶館）
|其他館堂另收費，比如東金堂300日圓
|春日大社
|免費
|特別參拜活動500日圓，國寶殿500日圓
|元興寺
|500日圓
|藥師寺
|1100日圓
|含特展的通票1600日圓
|唐招提寺
|1000日圓
|平城宮遺跡
|免費
（截至2023年10月）
奈良的法隆寺參拜費1500日圓，藥師寺1100日圓。有些寺院的各個館堂需要分別支付參拜費，請各位提前在官方網站上查詢確認。
日光的世界遺產神社寺院
|東照宮
|1300日圓
|含宝物馆的套票2100日圓
|二荒山神社
|免費
|神社神苑300日圓，神橋300日圓，寶物館1000日圓
|輪王寺
|1000日圓（套票）
|個別設施單獨收費
（截至2023年10月）
鐮倉的主要神社寺院
|鶴岡八幡宮
|免費
|寶物殿200日圓
|建長寺
|500日圓
|圓覺寺
|500日圓
|鐮倉大佛
|300日圓
（截至2023年10月）
日光東照宮參拜費1300日圓，含寶物館的套票2100日圓。如果還想參觀美術館，則需要800日圓的入場費。儘管未被認定為世界遺產，但鐮倉的主要神社寺院基本都把參拜費標準設定在500日圓左右。
標題圖片：清水寺的舞臺遊人如織，京都市東山區，2022年12月（時事）