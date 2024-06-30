許多日本年輕人對日本和自己的未來感到擔憂

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開始邁入成年人階段的18歲左右年輕人中，70%對「日本的未來感到擔憂」，60%對「自己的未來感到擔憂」。國家GDP毫無指望，或許今後還會繼續呈現下降傾向。

國際貨幣基金組織（IMF）2023年10月發表的世界經濟展望報告顯示，日本以美元換算的名目GDP大機率將跌至全球第4位，被德國反超。一時間，除了報紙文章外，SNS上也充斥著「先是被中國超過，現在又要被德國超過了」「漸進式衰退」等悲觀的評論。

日本財團為了解年輕人的想法而持續實施的《18歲意識調查》顯示，大約4分之1（26.4%）的受訪者知道「日本名目GDP預計將跌至全球第4位」。從性別來看，17.5%的女性受訪者知道，而男性受訪者的比例為34.8%，幾乎高出一倍。

當被問及「日本名目GDP跌至全球第4，你是否對未來感到擔憂」時，回答感到擔憂或比較擔憂的受訪者比例合計達到了70.8%。另外，對「自己的未來」感到擔憂或比較擔憂的合計比例也達到了62.9%。

關於今後日本名目GDP的全球排名，整體上近7成受訪者預期「整體感覺會下降」或「下降」。認為會「下降」的男性受訪者比例比女性受訪者高出11.3個百分點。

此次調查於2023年12月1日至4日期間以線上方式實施，對象為1000名17到19歲年輕人，基本上做到了年齡和性別的均衡分佈。

標題圖片：PIXTA