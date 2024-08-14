「調理包咖哩」推向全球56年，至今仍在發展改良

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如今，「咖哩」甚至可謂是日本人的國民美食，而論最方便的烹飪方式，非「調理包咖哩（retort curry）」莫屬。可許多人並不知道，在世界上首開先河，讓調理包食品進入一般家庭的，其實是一家日本公司。2月12日就是為紀念其上市而制定的「調理包咖哩日」。它從誕生至今已邁入第56個年頭，但仍在不斷發展改進。

在調理包食品的商用化領域，美國可謂一馬當先。在罐頭已經實現大量生產的上世紀50年代，美國陸軍研究所就研發出了比罐頭功能性更好的調理包材料。起初是為了用於包裝軍用食品和太空食品，後來則作為替代罐頭的包裝材料開始受到全球關注，「包著香腸的真空袋」還登上了包裝專業雜誌的版面。

當時的大塚食品工業（現在的大塚食品）敏銳地注意到了這一點。此前，該公司就一直想要製造「僅需開水加熱即可食用的咖哩」，受到報導文章的啟發，便開始了相關的技術研發。經過反覆試驗，終於在1968年2月12日推出了全球首款面向大眾市場的「調理包咖哩」。



1968年剛剛推出時的「Bon Curry」（大塚食品提供，時事社）

一開始，由於最佳食用日期較短，所以產品僅在有限的部分地區銷售；後來經過不斷改良材質，第2年（1969年）終於推廣到了日本全國。巧合這一年，成功登月的「阿波羅11號」太空船上就裝載了調理包食品（牛肉和燉菜等5種），太空人可以在太空中食用，一度引發熱議。

如此一來，隨著調理包食品的普及，進軍調理包咖哩行業的公司也越來越多。大約從10年前開始，多家廠商相繼推出在常溫下也可以延長最佳食用日期的新款商品，並且已經被用作災害緊急儲備食品。

近10年中，以2020年調理包咖哩產量最大，達到了大約2500萬箱。據分析，除了地方風味咖哩和香辣咖哩掀起熱潮外，疫情期間居家時間增多，家庭消費市場擴大也是一個重要原因。

近年來，隨著包裝材料的更新換代，除了放在熱水中加熱外，還出現了一種透明包裝咖哩，可以整袋直接放入微波爐加熱。歷經半個多世紀的歲月，調理包咖哩正邁向新的發展階段。

標題圖片：PIXTA