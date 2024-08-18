受災時最怕「停水」，但平時的儲備水量遠遠不夠

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無論在日本任何地方生活，都免不了會擔心遭遇地震或暴雨等自然災害。從現實情況來看，許多日本人的緊急儲備並不充足。水是維持生命的必需品，據說成年人每人每天需要3公升水，最少必須儲備3天的水量。大家平時都切實準備了嗎？

提供天然水配送服務的Premium Water公司（東京都澀谷區）針對其會員實施了一次防災意識調查。針對「受災時擔心的問題」，選擇「停水」（82.2%）和「停電」（80.2%）的受訪者比例高居前兩位。

62.7%的受訪者在家中儲備了防災緊急物資。其中排在前3位的，依次是「緊急燈、電筒」（91.7%）、「緊急食品、保存食品」（79.2%）、「飲用水」（78.0%）。

關於緊急物資中「最重要的東西」，選擇「飲用水」（73.1%）的受訪者最多，占比遠高於其他物資。

關於飲用和烹飪所需的水量，日本中央和地方政府建議「成年人每人每天3公升，最少儲備3天，最好儲備1週水量」。然而，僅有24.6%的受訪者表示儲備了政府建議的最低值9公升以上，近半數（46.7%）受訪者的儲備水量甚至不夠相當於1天用量的3公升。

標題圖片：PIXTA