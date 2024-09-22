日本公司社長老齡化現象加劇，後繼無人問題也很嚴峻

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帝國資料庫公司實施的全國公司社長年齡分析調查顯示，退位讓賢的平均年齡為68.7歲，逼近70歲的高位水準。團塊世代年滿75歲的「2025年問題」近在咫尺，交接班問題似乎更加讓人頭疼。

帝國資料庫公司基於自身掌握的全國147萬家公司的資料，篩選出除個人、非營利和公益法人等公司之外的其他公司社長相關資料後，進行統計分析的結果顯示，截至2023年的全國公司社長平均年齡為60.5歲，較上一年提高0.1歲，已連續33年創新高。

從各年齡段社長所占的比例來看，50到59歲的人數最多，占比為29.2%，60到69歲為26.6%，70到79歲為19.9%。還有5.3%的社長年逾八旬。60歲以上的社長占比超過了一半，而40歲以下的占比僅為3.1%。

從各都道府縣來看，秋田縣的社長平均年齡最高，達到了62.5歲（同比+0.1歲）。其次是岩手縣（62.4歲，同比+0.1歲）、高知縣（62.3歲，同比+0.2歲）。東北地區的6個縣均超過了60.5歲的全國平均水準。而平均年齡最低的是三重縣（59.4歲，同比+0.3歲），從2017年以來已連續7年保持這一排名。全國整體上呈現「東高西低」的格局。

47個都道府縣中，沒有任何一個地區的社長平均年齡低於上一年，所有地區的社長都趨於老齡化。只有8個縣的社長平均年齡低於60歲。

社長換代時的平均年齡為68.7歲，已逼近70歲的高位。帝國資料庫統計的資料顯示，2023年有586家公司因後繼無人而倒閉，主要原因是「法人代表患病或死亡」，占比超過了40%。分析人士指出，如果社長趨於老齡化，且沒有及時著手安排交接班，可能就會出現青黃不接，或者交接不順導致經營受影響的情況。

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