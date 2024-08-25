「御盆玉」，夏天版的「壓歲錢」

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每到盂蘭盆節，回老家探親的交通費，加上購買特產，發紅包等，不禁讓人隱隱感到暑假裡的開銷真有點大。

盂蘭盆節是日本人回老家探親的日子。據說如今正在逐漸形成給親戚家的孩子、孫子等晚輩零用錢的新習俗。它不同於新年的壓歲錢「御年玉」，被稱作「御盆玉」。

紙製品生產商Maruai（山梨縣市川美鄉町）針對4812名20歲以上民眾實施的調查顯示，關於「是否知道御盆玉」這個問題，27.2%的受訪者表示「知道」，72.8%表示「不知道」。各年齡段的差異不大，但表示「知道」的受訪者中，女性占了55.5%，認知度高於男性。

知道御盆玉的受訪者中，大約30%打算「今年夏天要給」。列舉最多的對象是「親戚的孩子」，占比為60.6%，其次是「自己的孩子」（57.5%）、「孫輩」（50.8%）。另一方面，打算發給「父母」（45.8%）、「自己的兄弟姐妹」（40.8%）、「祖父母」（40.3%）等成年人的情況也不少。

金額方面，打算給1000日圓以下當作零用錢的受訪者較多，但針對「親戚的孩子」以外的人，打算給「1萬日圓以上」的受訪者比例超過了20%。其中，列舉「父母」的受訪者最多，占比達29.1%。由此來看，「御盆玉」似乎與新年給孩子們的壓歲錢「御年玉」，意義有所不同。

關於給御盆玉的目的，很多人都表示「希望看到對方高興的樣子」；關於給御盆玉的方式，選擇「把現金裝在紅包裡親手給」的受訪者最多，占比為60.0%。

標題圖片：PIXTA