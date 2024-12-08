日本人口最多和最少的「市」

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橫濱市的人口超過370萬人，而北海道歌志內市的人口還不到3000人。人口相差1400倍，卻同屬行政區劃上的「市」。

日本總務省發佈的《基於居民基本臺帳的人口、人口動態以及家庭數量》顯示，2024年1月1日人口最多的「市」是橫濱市（375萬2969人），其次是大阪市（275萬7642人）、名古屋市（229萬7745人）。橫濱市的人口甚至多於靜岡縣全縣人口（360萬6469人），大阪市的人口也接近茨城縣全縣人口（286萬5690人）。共有11個市的人口超過100萬人。

另一方面，共有37個市人口不到2萬人。2023年共有33個市人口不到2萬人，1年間新增了靜岡縣下田市、高知縣須崎市、石川縣羽咋市和北海道富良野市。

人口最少的市是北海道歌志內市（2668人），僅為人口最多的橫濱市的1406分之1。人口最少的前5個市均在北海道。

町村行政區劃中，共有12個村的人口不到500人，依次是東京都青之島村（156人）、東京都御藏島村（291人）、沖繩縣渡名喜村（300人）等。青之島、御藏島都是伊豆群島中的小島，行政區劃上屬於東京都，於是就出現了日本第1小村位於國際超大型都市東京轄區內這樣一種不可思議的現象。

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