每隔100到150年發生一次的大地震——南海海槽特大地震

南海海槽地震，是以駿河灣（靜岡縣）至日向灘海域之間的菲律賓海板塊嵌入陸地板塊的交界處為震央區，每隔100到150年發生一次的大地震。如今距離上一次南海海槽地震，也就是1944年的昭和東南海地震和1946年的昭和南海地震已經過去80年時間，今後30年內再次發生的概率高達70%到80%。日本政府中央防災會議2019年發佈的最新推斷的災害損失資料顯示，死亡和失蹤人數最多將達23萬1000人左右，大約有209萬4000棟建築倒塌或燒毀。

日本氣象廳臨時召開的專家評估討論會認為，在南海海槽地震推定的震央區發生大地震的可能性較平常有所提高，於是作為「大地震警示」而發佈了臨時地震資訊。

2024年8月8日下午4點42分左右，日向灘（宮崎縣東部海域）發生地震，宮崎縣日南市測得震度為6弱級別的震動。據推定，震源深度31公里，震級為芮氏規模7.1級。

歷史上在南海海槽發生過的大地震

◆684年11月29日 白鳳地震（M8.3）

震央區：足摺岬（高知縣土佐清水市）至潮岬（和歌山縣串本町）間的近海海域

損失：山崩、河流氾濫、大量郡府辦公場館和寺廟神社倒塌、人畜死傷，海嘯導致土佐地區大量船隻沉沒

◆887年8月26日 仁和地震（M8.3）

震央區：足摺岬至御前崎（靜岡縣御前崎市）間的近海海域

損失：京都大量政府辦公場館和民房倒塌、大量民眾被倒塌建築壓死。海嘯襲擊沿海地區，導致大批民眾溺亡

◆1096年12月17日 永長東海地震（M8-8.5）

◆1099年2月22日 康和南海地震（M8-8.3）

震央區：永長地震發生在潮岬至御前崎區域，康和地震發生在足摺岬至潮岬區域。兩次地震間隔大約2年零2個月，先後在東側（東海）和西側（南海）發生。

損失：永長地震造成東大寺巨鐘掉落，藥師寺回廊倒塌，海嘯襲擊了伊勢、駿河地區。康和地震導致興福寺的大門和回廊倒塌

◆1361年8月3日 正平南海地震（M8.0-8.5）

震央區：足摺岬至御前崎間的近海海域

損失：攝津（大阪府中北部至兵庫縣東南部）、阿波（德島縣）和土佐（高知縣）受災嚴重。攝津四天王寺的金堂倒塌

◆1498年9月20日 明應東海地震（M8.2-8.4）

震央區：潮岬海域至駿河灣間的區域

損失：紀伊至房總（千葉縣）間的海岸和甲斐（山梨縣）出現劇烈震動，熊野本宮（和歌山縣）的大殿倒塌。遠至房總在內的廣大地區遭海嘯侵襲，大量民眾溺亡

◆1605年2月3日 慶長地震（M7.9）

震央區：足摺岬海域至御前崎間的區域

損失：震動造成的災害損失較小，但犬吠埼（千葉縣銚子市）至九州的太平洋沿岸地區遭受海嘯侵襲。阿波鞆浦（德島縣海陽町）出現高達30公尺巨浪

◆1707年10月28日 寶永地震（M8.6）

震央區：遠州灘至高知縣近海的廣大區域

損失：不僅在太平洋沿岸，甲斐（山梨縣）西部、信濃（長野縣）、美濃（岐阜）、富山等廣大地區也都有大量房屋倒塌。駿河中部、甲斐西部、信濃至九州的廣大地區大量房屋倒塌。伊豆半島至九州的太平洋沿岸發生海嘯

特別記載事項：寶永地震4年前的1703年12月31日發生了8.1級左右的元祿地震。寶永地震的1個半月後的12月16日，富士山噴發

◆1854年12月23日 安政東海地震（M8.4）

◆1854年12月24日 安政南海地震（M8.4）

震央區：東海地震發生在紀伊半島東部海域至駿河灣，南海地震發生在紀伊半島至四國間的近海海域。兩次地震間隔30小時，先後在東側和西側發生

損失：天龍川河口附近受災最為嚴重，甲府、松本、福井也遭受了損失，房總至土佐的沿海地區遭受了海嘯侵襲

◆1944年12月7日 昭和東南海地震（M7.9）

◆1946年12月21日 昭和南海地震（M8）

震央區：東南海地震發生在紀伊半島東部海域至遠州灘，南海地震發生在紀伊半島西部至四國太平洋沿岸區域。兩次地震間隔兩年時間，先後在東側和西側發生

損失：東南海地震在靜岡、愛知、岐阜、三重造成嚴重破壞。南海地震在房總半島至九州之間的廣大地區引發海嘯

標題圖片：南海海槽和預測震央區（共同）