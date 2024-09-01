誰適任下一任首相…？紀尾井町戰略研究所緊急民調：「岸田應該努力續任」僅有6.8%

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自從岸田文雄首相突然宣布不出馬黨魁競選，過了3天。有好幾名議員表態參選，開始積極地徵求推薦人。這是自民黨的黨魁選舉，選出的人同時也會是候補首相。輿論支持的人選是誰呢？

從事企業政策諮詢工作的紀尾井町戰略研究所（東京都港區）在8月14日接獲岸田文雄首相不參選黨魁的聲明後，隔天15日隨即針對全國18歲以上的1000人進行民調。

1000人中，有42.5%的人對於不參選聲明表示「應該再早一點退出」，比認為「判斷恰當」的32.0%還要高出10個百分點。認為「應該努力續任」的人，僅有6.8%。

針對「適任下一任首相的自民黨國會議員」這一題，由「石破茂」的15.4%居冠，「高市早苗」的11.8%次之。至於從神奈川縣遴選出的「菅義偉」、「小泉進次郎」、「河野太郎」，3位都是6%左右。

如果範圍僅限自民黨支持者，則是「高市早苗」19.7%，「石破茂」13.9%，第1、2名互換。而「河野太郎」、「菅義偉」、「小泉進次郎」也有兩位數的支持率。

標題圖片：共同Images