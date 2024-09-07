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自民黨總裁選舉（2024年）：表明參選意願與正在摸索者的簡介

岸田文雄首相表明不參加9月的自民黨總裁選舉後，超過10人表達接任意願或被看好成為接班人，競爭越趨白熱化。為了確保參選所需的20位推薦人，幕後較勁已經悄然展開。本文整理了被討論的候選人簡介。

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