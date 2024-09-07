自民黨總裁選舉（2024年）：表明參選意願與正在摸索者的簡介

自民黨總裁選舉（2024年）：表明參選意願與正在摸索者的簡介政治外交
岸田文雄首相表明不參加9月的自民黨總裁選舉後，超過10人表達接任意願或被看好成為接班人，競爭越趨白熱化。為了確保參選所需的20位推薦人，幕後較勁已經悄然展開。本文整理了被討論的候選人簡介。
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小泉進次郎 （9月6日宣布參選）
- 現任職位：眾議院安全保障委員會委員長
- 出生日期 / 年齡：1981年4月14日 / 43歳
- 出身地：神奈川縣橫須賀市
- 學歷：關東學院大學經濟學部、美國哥倫比亞大學政治學研究所畢業
- 參與國政前的經歷：美國戰略與國際研究中心（CSIS）研究員、眾議員小泉純一郎（父親）的秘書
- 選區 / 當選次數：神奈川第11選區 / 5次
- 派系：無派系
- 主要黨職與入閣經驗：自民黨青年局局長、自民黨黨農林部會長、環境大臣
- 焦點：自民黨黨內世代交替的呼聲日益高漲。2021年總裁選舉時，加入「小石河聯盟」，支持河野太郎。
茂木敏充（9月4日宣布參選）
- 現任職位：自民黨幹事長
- 出生日期 / 年齡：1955年10月7日 / 68歳
- 出身地：櫪木縣足利市
- 學歷：東京大學經濟學部、美國哈佛大學研究所（公共政策碩士）
- 參與國政前的經歷：丸紅、讀賣新聞政治部記者、麥肯錫公司顧問
- 選區 / 當選次數：櫪木第5選區 / 10次
- 派系：茂木派（已解散）
- 主要黨職與入閣經驗：金融與行政改革擔當大臣、經濟產業大臣、自民黨政策調查會長、經濟財政政策擔當大臣、外務大臣、自民黨幹事長
- 焦點：實務能力高，曾在內閣及黨內擔任多個重要職位。
林芳正（9月3日宣布參選）
- 現任職位：內閣官房長官
- 出生日期 / 年齡：1961年1月19日 / 63歲
- 出身地：山口縣
- 學歷：東京大學法學部、哈佛大學甘迺迪政府學院
- 參與國政前的經歷：三井物產、眾議員林義郎（父親）的政策秘書
- 選區 / 當選次數：參議院山口選區/5次、眾議院山口第3選區/1次
- 派系：岸田派（已解散）
- 主要黨職與入閣經驗：防衛大臣、内閣府特命擔當大臣（經濟財政擔當）、農林水産大臣、文部科學大臣、外務大臣
- 參選聲明記者會：希望降低對政治獻金募款餐會收入的依賴，考慮設立監管政治資金的獨立行政機構。為改善經濟，需要當機立斷進行必要的財政支出。
- 焦點：曾於2012年9月參議院時期參加自民黨總裁選舉，結果在五位候選人中排名墊底。2021年由參議院轉戰眾議院。
河野太郎（8月26日宣布參選）
- 現任職位：數位大臣、國家公務員制度擔當大臣、內閣府特命擔當大臣（規制改革）
- 出生日期 / 年齡：1963年1月10日 / 61歳
- 出身地：神奈川縣平塚市
- 學歷：美國喬治城大學
- 參與國政前的經歷：富士全錄、日本端子
- 選區 / 當選次數：神奈川第15選區 / 9次
- 派系：麻生派
- 主要黨職與入閣經驗：防衛大臣、外務大臣、行政改革擔當大臣
- 參選聲明記者會：有別於過去主張「廢核」，表示「改建核電廠也是選項之一」；支持夫妻別姓制度，認為「應該認可」；強調財政紀律的重要性。
- 焦點：2009年8月自民黨失去第一大黨地位後，主張「世代交替」，參加同年9月的總裁選，最終敗給谷垣禎一，位居第二。2021年總裁選，獲得小泉進次郎和石破茂的支持，組成「小石河聯盟」，但在決選投票中仍告敗北。
石破茂（8月24日宣布參選）
- 現任職位：無
- 出生日期 / 年齡：1957年2月4日 / 67歳
- 出身地：鳥取縣八頭郡八頭町
- 學歷：慶應大學法學部
- 參與國會選舉前的經歷：三井銀行
- 選區 / 當選次數：鳥取第1選區 / 12次
- 派系：石破派→ 2021年轉為允許參與其他派系的議員團體
- 主要黨職與入閣經驗：防衛廳長官、防衛大臣、農林水產大臣、黨政策調查會長、黨幹事長、地方創生與國家戰略特區擔當大臣
- 參選聲明記者會：將盡最大努力加強政治與金錢問題的透明度。應該允許夫婦有自由選擇姓氏的權利。
- 焦點：曾於2008年、2012年、2018年和2020年四度參加總裁選舉。2021年總裁選舉則支持河野太郎，成為「小石河聯盟」一員。各項民調中，他是最有人氣的下一任首相候選人。
小林鷹之（8月19日宣布參選）
- 現任職位：自民黨組織運動本部 副本部長
- 出生日期 / 年齡：1974年11月29日 / 49歳
- 出身地：千葉縣八千代市
- 學歷：東京大學法學部、美國哈佛大學甘迺迪政府學院
- 參與國政前的經歷：大藏（財務）省
- 選區 / 當選次數：千葉第2選區 / 4次
- 派系：二階派（已解散）
- 主要黨職與入閣經驗：經濟安全保障擔當大臣
- 參選聲明記者會：強調徹底脫離派系競選。認為在憲法中加入緊急事態條款和自衛隊明確化是「當務之急」。
- 焦點：由於強調革新黑金問題，以福田達夫等2012年當選的同期議員為主，受到許多年輕及中生代議員的期待。在2021年的總裁選舉，他曾是高市早苗的推薦人之一。外號「コバホーク」（Kobahawk）。
〈尚未宣布參選者按五十音順排列〉
加藤勝信
- 現任職位：自民黨社會保障制度調查會長
- 出生日期 / 年齡：1955年11月22日 / 68歳
- 出身地：東京都
- 學歷：東京大學經濟學部
- 參與國政前的經歷：大藏省（現財務省）、眾議員加藤六月（岳父）的秘書
- 選區 / 當選次數：岡山第5選區 / 7次
- 派系：茂木派（已解散）
- 主要黨職與入閣經驗：內閣府特命擔當大臣（一億總活躍擔當、綁架問題擔當）、厚生勞動大臣、自民黨總務會長、內閣官房長官
- 焦點：曾擔任農林水產大臣等職位的眾議員加藤六月的女婿。
上川陽子
- 現任職位：外務大臣
- 出生日期 / 年齡：1953年3月1日 / 71歳
- 出身地：靜岡縣靜岡市
- 學歷：東京大學、哈佛大學研究所（政治行政學碩士）
- 參與國政前的經歷：三菱綜合研究所、美國參議員政策制定團隊成員
- 選區 / 當選次數：靜岡第1選區 / 7次
- 派系：岸田派（已解散）
- 主要黨職與入閣經驗：內閣府特命擔當大臣（少子化對策、男女共同參與）、法務大臣
- 焦點：以高實務能力著稱。
齋藤健
- 現任職位：經濟產業大臣
- 出生日期 / 年齡：1959年6月14日 / 65歳
- 出身地：東京都
- 學歷：東京大學經濟學部
- 參與國政前的經歷：通商產業省（曾任資源能源廳電力與燃氣事業部電力基盤課長等）
- 選區 / 當選次數：千葉第7選區 / 5次
- 派系：石破派（2021年解散）
- 主要黨職與入閣經驗：農林水產大臣、法務大臣
- 焦點：出身於官僚體系，實務能力備受肯定。曾隸屬於石破派，但在2021年派系解散後並未加入新的議員團體。
高市早苗 （預計於9月9日宣布參選）
- 現任職位：經濟安全保障擔當大臣
- 出生日期 / 年齡：1961年3月7日 / 63歳
- 出身地：奈良縣
- 學歷：神戶大學經營學部
- 參與國政前的經歷：松下政經塾
- 選區 / 當選次數：奈良第2選區 / 9次
- 派系：無派系
- 主要黨職與入閣經驗：內閣府特命擔當大臣、總務大臣、自民黨政策調查會長
- 焦點：2021年首次參加總裁選舉，在時任首相安倍晉三的支持下，議員票數超越河野太郎，排名第二。自2011年退出町村派後，一直無所屬派系，目前面臨的挑戰是確保20名推薦人。
野田聖子
- 現任職位：無
- 出生日期 / 年齡：1960年9月3日 / 63歳
- 出身地：福岡縣北九州市
- 學歷：上智大學外國語學部
- 參與國政前的經歷：帝國飯店、岐阜縣議員
- 選區 / 當選次數：岐阜第1選區 / 10次
- 派系：無派系
- 主要黨職與入閣經驗：郵政大臣、消費者行政推進擔當大臣、總務大臣、自民黨總務會長、眾議院預算委員長
- 焦點：2021年總裁選舉時，在當時代理擔任幹事長的二階俊博等人的支持下，成功取得20位推薦人參選，但最終慘敗。
標題圖片：上排從左至右依序為石破茂、小林鷹之、齋藤健、上川陽子，中排從左至右為加藤勝信、高市早苗、林芳正、河野太郎，下排從左至右為茂木敏充、小泉進次郎、野田聖子（皆出自時事）
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