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立憲民主黨代表選舉（2024年）：表明參選意願者的簡介

立憲民主黨黨代表泉健太任期將屆滿，下一屆代表選舉預計於9月7日公告，並於23日投開票。這場選舉實質上是在選出未來的首相，但相比自民黨總裁選舉中超過10位從資深到年輕的候選人，民主黨代表選舉的關注度似乎稍嫌不足？本文將介紹幾位主要候選人。

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