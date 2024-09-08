立憲民主黨代表選舉（2024年）：表明參選意願者的簡介

立憲民主黨代表選舉（2024年）：表明參選意願者的簡介政治外交
立憲民主黨黨代表泉健太任期將屆滿，下一屆代表選舉預計於9月7日公告，並於23日投開票。這場選舉實質上是在選出未來的首相，但相比自民黨總裁選舉中超過10位從資深到年輕的候選人，民主黨代表選舉的關注度似乎稍嫌不足？本文將介紹幾位主要候選人。
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吉田晴美 （9月7日宣布參選）
- 現任職位：
- 出生日期 / 年齡：1972年1月1日 / 52歲
- 出身地：山形縣河北町
- 學歷：立教大學
- 參與國政前的經歷：證券公司職員、法務大臣政務秘書官
- 選區 / 當選次數：東京第8選區 / 1次
- 政黨：應徵民主黨（當時）的國會議員候選人招募。於2017年的眾議院選舉中，從成立不久的立憲民主黨中參選，惜敗。在2021年眾議院選舉中擊敗自民黨的石原伸晃前幹事長等人，首次當選。
- 主要黨職與入閣經驗：
- 焦點：「希望從未受永田町影響的新人當選者視角，以及與生活緊密相關的女性視角中喚起辯論」，在8月下旬表達了參選意願。雖然在尋求推薦人的過程中遇到了困難，但與同樣有參選意願的江田憲司前代表代行進行了幾次協商，並在公告截止前達成了統一候選人的協議。
泉健太（9月6日宣布參選）
- 現任職位：立憲民主黨代表
- 出生日期 / 年齡：1974年7月29日 / 50歲
- 出身地：北海道札幌市
- 學歷：立命館大學
- 參與國政前的經歷：參議員秘書
- 選區 / 當選次數：京都第3選區 / 8次
- 政黨：曾擔任民主黨參議員秘書，2000年首次以民主黨名義參選眾議院選舉但落選。於2003年選舉首次當選。2017年民進黨分裂為立憲民主黨與希望之黨時，以希望之黨名義參選並當選，後加入由原民進黨部分黨員與希望之黨合併的國民民主黨。2020年，成為國民民主黨分裂後加入立憲民主黨的中心人物之一。
- 主要黨職與入閣經驗：希望之黨政策調查會長、國民民主黨政策調查會長、立憲民主黨政策調查會長、立憲民主黨代表
- 焦點：2021年10月的眾議院選舉中，立憲民主黨席次少於選前，時任代表枝野幸男辭職。代表選舉中，泉健太在與逢坂誠二的決選投票中勝出，接任黨代表。8月26日的預計參選者說明會上，當選一次的吉田晴美、表達參選意願的前代表代行江田憲司、前國土交通大臣馬淵澄夫、西村智奈美代表代行所屬團體的負責人也出席了說明會。
野田佳彥（8月29日宣布參選）
- 現任職位：立憲民主黨最高顧問
- 出生日期 / 年齡：1957年5月7日 / 67歲
- 出身地：千葉縣船橋市
- 學歷：早稻田大學
- 參與國政前的經歷：松下政經塾第1期學員、千葉縣議員
- 選區 / 當選次數：千葉第4選區 / 9次
- 政黨：參與成立日本新黨。1993年經日本新黨提名首次進入國會。1996年經新進黨提名角逐連任眾議員，但落敗。自2000年起，連續6次經民主黨提名並當選。在野黨多次分合的過程中，2017年選舉以無黨籍身份當選，2021年選舉則以立憲民主黨身份參選。
- 主要黨職與入閣經驗：財務大臣（菅直人內閣）、首相、民主黨最高顧問、民進黨幹事長、立憲民主黨最高顧問
- 參選聲明記者會：決心再次挑戰內閣總理大臣一職。參選需要具備相當的經驗與穩定性。希望推動減少議員席次、禁止世襲等，進行根本性的政治改革。否定與共產黨聯合執政的可能性。
- 焦點：在2012年擔任首相期間，與民主、自民、公明三黨達成「社會保障與稅制一體改革」的共識，決定將當時5%的消費稅率分兩階段調升至10%。民主黨在同年眾議院選舉慘敗，自民黨重掌政權後，由安倍晉三內閣在2014年4月將消費稅率調至8%，並在2019年10月調至10%。
枝野幸男（8月21日宣布參選）
- 現任職位：無
- 出生日期 / 年齡：1964年5月31日 / 60歲
- 出身地：櫪木縣宇都宮市
- 學歷：東北大學
- 參與國政前的經歷：律師
- 選區 / 當選次數：埼玉第5選區 / 10次
- 政黨：1993年以日本新黨徵選的候選人身份參加眾議院選舉並當選，首次進入國會。1996年參與成立舊民主黨，並連續7次經民主黨提名當選。2017年隨著野黨分合，參與成立立憲民主黨。
- 主要黨職與入閣經驗：行政改革擔當大臣（鳩山由紀夫內閣）、民主黨幹事長、內閣官房長官（菅直人內閣）、經濟產業與原子能經濟損害擔當大臣（野田佳彥內閣）、立憲民主黨代表
- 參選聲明記者會：希望摸索出能戰勝自民黨的合作方式，但排除與共產黨進行全國性選舉合作的可能性。目標是建立不依賴核能的社會。
- 焦點：在東日本大震災和東京電力福島第一核電廠事故發生時擔任官房長官。作為政府發言人，災後一段時間內頻繁從早到晚召開記者會說明情況，當時在社群媒體上掀起「#枝野，睡覺吧」的標籤熱潮。
標題圖片：從左至右依序為吉田晴美、泉健太、枝野幸男、野田佳彥，2024年9月7日上午於東京永田町立憲民主黨本部攝影（共同）