自民黨新任總裁 石破茂，其人其事

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作為政治生涯中「最後一次挑戰」，石破茂第5次競選自民黨總裁最終獲勝，終於取得了首相之位。本文將為大家介紹石破茂其人其事。

石破茂從慶應義塾大學畢業後進入三井銀行工作。曾任鳥取縣知事、自治大臣等職的其父石破二郎去世後，他立志投身政界，進入舊田中（角榮）派辦公室工作。1986年作為代表鳥取縣的自民黨候選人首次參加眾議院選舉並成功當選，年僅29歲，成為當時全國最年輕的眾議院議員。1993年他曾退出自民黨，加入新進党、新生党，後於1997年重歸自民黨。

石破茂以「政策通」著稱，尤其熟悉安全保障和地方創生相關問題。他在一般民眾中一直擁有較為穩定的人氣度，在各種「下任總裁理想人選」的民意調查中經常名列前茅，但在自民黨內的支持基礎較弱。2012年總裁選舉期間，儘管其在全國黨員票比重較高的首輪投票中位列第1，但在國會議員最終投票環節被安倍晉三逆襲。2021年的上一次總裁選舉，他無奈放棄競選，轉為支持河野太郎。

此次是石破第5次挑戰總裁選舉，並將之定為「集政治生活之大成」的「最後一戰」。他終於成功當選，贏得了「首相」之位。

石破自稱是上世紀70年代人氣偶像組合糖果合唱團（Candies）的狂熱粉絲，據說卡拉OK時，不看歌詞提示也能唱到第3章曲。他是個出名的鐵道迷，而且還喜歡動手製作戰機和軍艦的模型。另外，2022年石破成立了「拉麵文化振興議員聯盟」，親自出任會長，以期為振興地方經濟提供催化劑。每次去各地（為競選）演說，他都會嘗遍當地的特色拉麵。

即將成為日本第一夫人的佳子夫人是石破茂在慶應義塾大學的同學，為人開朗、樸實，深得鳥取縣支持者的信賴。



2012年nippon.com採訪石破茂之際，其在議員會館辦公室內擺放的飛機模型和糖果合唱團的公仔（nippon.com）

出生年月： 1957年2月4日（67歲）

1957年2月4日（67歲） 籍貫： 鳥取縣八頭郡八頭町

鳥取縣八頭郡八頭町 學歷： 慶應義塾大學法學系

慶應義塾大學法學系 從政前工作經歷： 三井銀行

三井銀行 選舉區／當選次數： 鳥取1區／12次

鳥取1區／12次 派閥： 石破派→2021年轉入可與其他派別合作的議員集團

石破派→2021年轉入可與其他派別合作的議員集團 主要的黨內職務、閣僚經歷：防衛廳長官、防衛大臣、農林水產大臣、自民黨政調會長、自民黨幹事長、地方創生與國家戰略特別區域擔當大臣

標題圖片：石破茂和夫人佳子，2018年8月（上森清二／共同通信Images）