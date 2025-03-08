20到39歲人群中超過70%「每月儲蓄」

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LIFENET人壽保險公司的調查顯示，20到39歲受訪者中，超過70%每月儲蓄，超過50%每月會投資。背景原因或許在於「在金錢方面感到擔憂」。

LIFENET人壽保險公司（東京都千代田區）10月針對1000名20到39歲民眾實施的網路問卷調查顯示，整體上72.5%的受訪者「每月儲蓄」，月均儲蓄額為2.4萬日圓。年收入越高，儲蓄額越高（圖表內顏色逐漸變深），年收入超過800萬日圓的受訪者月均儲蓄額為3.7萬日圓。主要是「為了長遠打算」「把一半可自由支配的資金存了起來」。

另一方面，每月進行投資以積累財富的受訪者比例為51.1%。月均投資額為2.0萬日圓，可以看出，相較於投資，即使是年輕群體也更偏好於儲蓄。

整體上44.3%的受訪者表示對現在的生活「滿意」或「比較滿意」。用於儲蓄或積累財富的投資額越多，滿意度越高。

表示「滿意」或「比較滿意」的受訪者中，在感到滿意的具體項目方面，回答「家庭關係」（67.7%）和「飲食生活」（57.8%）的人較多，而對「儲蓄和金融資產」（24.8%）、「收入」（16.0%）等金錢相關項目感到滿意的人相對較少。

整體上83.7%的受訪者表示對自己的將來感到「有些擔憂」或「擔憂」。儲蓄額、投資額越多的人，感到擔憂的比例越低，但即便是每月儲蓄5萬日圓以上的人，感到「有些擔憂」或「擔憂」的合計比例也達到了79.5%。

不少受訪者都吐露了經濟方面的擔憂，比如某20多歲男性表示「物價居高不下，薪資又不漲，日子越來越難過」；某20多歲女性表示「現在都過得很緊張，不知道如果結婚生孩子後還能不能過得下去」；另有某30多歲女性表示「擔心晚年生活和照顧父母的錢」。

標題圖片：PIXTA