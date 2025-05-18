日本就業人數何以創新高？

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近段時期，日本報導「人手不足問題嚴重」的新聞越來越多。但政府實施的勞動力調查顯示，2024年就業人數創出了歷史新高。這又是為什麼呢？

日本總務省實施的勞動力調查顯示，2024年就業者人數同比增加34萬人至6781萬人，創下自有可比資料的1953年以來的歷史新高。「就業者」指的是15歲以上人群中，有工作且正在工作或暫時停工的人。

從性別來看，女性就業者增加31萬人至3082萬人，男性就業者增加3萬人至3699萬人。總數上男性較多，增幅上女性較為突出。

為了按照年齡段來劃分就業者，下圖用不同深淺的綠色系來表示59歲以下各年齡段，用橙色系來表示60歲以上各年齡段。59歲以下（綠色）就業者在上世紀90年代達到頂峰後轉為減少趨勢，而60歲以上（橙色）就業者就像是在填補這部分缺口一樣不斷增多。可以看出，「就業人數創新高」是透過大量60歲以上老年人就業實現的。

此外，仔細觀察綠色區域可以發現，淺綠色（年輕人群）的下坡形態非常清晰，深綠色（中老年）的占比在增加。這將在5年後、10年後的就業人員年齡結構上得到反映。

得益於女性和老年人勞動力的增多，即使是在人口減少的社會條件下，就業人數依然創出了歷史新高。不過，女性和老年就業人員中，很多人選擇的都是兼職而非全職的工作方式，這就意味著從工作時間上看，總勞動力投入並未顯著增加。因而，人手不足問題並不能得到解決。我們依然面臨在少子老齡化成為常態的背景下如何充分保證勞動力的課題。

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