合羽橋的十款「日式烹調用具」

土鍋（砂鍋）、雪平鍋：助你輕鬆搞定多樣化美食

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雖然世界各地都能買到各種廚房鍋具，但似乎有不少外國人還是會特意在日本買了帶回去。
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保溫性能好，煮飯也快

「顧客指著照片跟我『說想要這種鍋』。想來一定是吃了這種鍋做出的飯菜，感覺非常好吃吧，」飯田屋第六代社長飯田結太說道。顧客的手機螢幕裡，是在旅遊地吃晚餐的場景，想找的就是那裡面的砂鍋。砂鍋通常用於明火，但也有適配IH電磁爐的款式。

1到2人用的砂鍋最暢銷。菜餚做好後可連鍋一起上桌（PIXTA）
1到2人用的砂鍋最暢銷。菜餚做好後可連鍋一起上桌（PIXTA）

三重縣的「萬古燒」「伊賀燒」和滋賀縣的「信樂燒」都比較有名。砂鍋能緩慢加熱食材，讓食材均勻受熱熟透。它的蓄熱性能優異，關火後也能長時間保持熱騰騰的狀態；而且直接端上餐桌，也別有一番趣味。

將墨汁注入表面釉層的細微裂紋中，以此來凸顯花紋
將墨汁注入表面釉層的細微裂紋中，以此來凸顯花紋

飯田推薦說，煮飯要選比普通砂鍋更厚的專用砂鍋。砂鍋升溫緩慢，但沸騰後可長時間保持高溫，因此可以在短時間內把飯煮好。「這款鍋煮10分鐘，燜10分鐘即可。總而言之就是很快，而且砂鍋煮出的米飯確實好吃。」

煮飯專用砂鍋。鍋形圓潤，易於對流，配有內蓋
煮飯專用砂鍋。鍋形圓潤，易於對流，配有內蓋

可以每天使用的萬能鍋

雪平鍋是帶有導流口的單柄鍋。國外的深平底鍋或燉鍋，通常從鍋底向上到鍋身是接近垂直的設計，但雪平鍋底部呈圓弧形向上開口變大。這種形狀能促進對流，易於水分蒸發，為烹煮中必備鍋具。它的最大特徵是被稱為「槌目紋」的鍋身的錘打紋理。「捶打能增強金屬硬度，更耐用；另外，捶打出的凹凸紋路增大了表面積，可提升導熱率，這也是它的優勢。」

不鏽鋼雪平鍋。以金屬加工地聞名的新潟縣燕三條生產
不鏽鋼雪平鍋。以金屬加工地聞名的新潟縣燕三條生產

如果選用導熱率高的銅製或鋁製雪平鍋，還可進一步縮短烹飪時間；而易於打理的不鏽鋼材質的雪平鍋，也很受歡迎。你可以用它來焯煮蔬菜、煮拉麵、做味噌湯等，或許可以說，它是日本廚房中使用率最高的鍋具。

【時下最受訪日遊客歡迎！與眾不同的「日式烹調用具」10大精選】

  1. 磨泥器
  2. 擂缽與擂棍
  3. 飯糰模具、捲簾
  4. 廚房刀具（削皮刀、切片器等）
  5. 鐵壺、濾茶器
  6. 土鍋（砂鍋）、雪平鍋
  7. 平底鍋
  8. 玉子燒鍋、菜箸（料理長筷）
  9. 砧板
  10. 醬油瓶、味噌攪拌器

攝影：野村和幸（署名圖片除外）

標題圖片：砂鍋、雪平鍋的錘打紋理（右）

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