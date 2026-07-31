土鍋（砂鍋）、雪平鍋：助你輕鬆搞定多樣化美食

保溫性能好，煮飯也快

「顧客指著照片跟我『說想要這種鍋』。想來一定是吃了這種鍋做出的飯菜，感覺非常好吃吧，」飯田屋第六代社長飯田結太說道。顧客的手機螢幕裡，是在旅遊地吃晚餐的場景，想找的就是那裡面的砂鍋。砂鍋通常用於明火，但也有適配IH電磁爐的款式。



1到2人用的砂鍋最暢銷。菜餚做好後可連鍋一起上桌（PIXTA）

三重縣的「萬古燒」「伊賀燒」和滋賀縣的「信樂燒」都比較有名。砂鍋能緩慢加熱食材，讓食材均勻受熱熟透。它的蓄熱性能優異，關火後也能長時間保持熱騰騰的狀態；而且直接端上餐桌，也別有一番趣味。



將墨汁注入表面釉層的細微裂紋中，以此來凸顯花紋

飯田推薦說，煮飯要選比普通砂鍋更厚的專用砂鍋。砂鍋升溫緩慢，但沸騰後可長時間保持高溫，因此可以在短時間內把飯煮好。「這款鍋煮10分鐘，燜10分鐘即可。總而言之就是很快，而且砂鍋煮出的米飯確實好吃。」



煮飯專用砂鍋。鍋形圓潤，易於對流，配有內蓋