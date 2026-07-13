合羽橋的十款「日式烹調用具」

鐵壺、茶濾網：越用越有質感，讓茶味溫潤醇厚！

文化 生活 飲食

本期我們為讀者介紹日本的傳統鐵壺與茶濾網。據說，不少訪日觀光客不惜行李超重，也要將沉甸甸的鐵壺買回去。此外，一種特定網目的茶濾網也格外暢銷。
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點名要買「南部鐵器」

鑄鐵壺與不鏽鋼或琺瑯製品相比，存在「笨重」、「易生鏽」、「價格高」等缺點，但仍然具有無可替代的魅力。飯田屋所販售的鐵壺中，最受歡迎的是岩手縣著名的傳統工藝品——南部鐵器

據說，南部鐵器起源於茶道文化興盛的江戶時代（1603年-1868年），當時南部藩（又名盛岡藩）的藩主從京都請來釜師開始了茶釜製作。進入18世紀後，煎茶盛行，為使泡茶更方便，帶有壺嘴的鐵壺逐步問世。南部鐵器的工序多達50至70道，幾乎全由手工完成，凝聚著職人的精湛技藝。鐵壺用的時間越久越有韻味，不僅可以終身使用，還能夠代代相傳，這也是它的魅力所在。

據說，用鐵壺燒水時，自來水之中所含的鈣等礦物質會附著在壺的內壁，使水質變得更加溫潤，茶湯風味也因此會變得更佳。此外，由於鐵壺會釋出微量鐵元素，不少人還有意識地用它來輔助補充鐵質。

飯田屋的鐵壺專區。據說訪日觀光客更青睞尺寸偏大的鐵壺
飯田屋的鐵壺專區。據說訪日觀光客更青睞尺寸偏大的鐵壺

不過，有些訪日觀光客購買鐵壺，似乎並不是為了燒水。

也許是被其傳統又不失現代感的精巧設計所吸引，飯田屋第6代社長飯田結太介紹說，許多外國顧客會直接點名要購買南部鐵器的鐵壺。雖然很重，他們也毫不在意地買了帶走，表示「這種厚重感很酷，想擺在家裡當裝飾！」。

表面凸起的霰紋（小顆粒狀紋飾），是一種透過增加表面積來提高保溫性能的設計巧思
表面凸起的霰紋（小顆粒狀紋飾），是一種透過增加表面積來提高保溫性能的設計巧思

雖然許多消費者是因為鐵壺的外觀才「入迷」，但恰逢當下海外興起抹茶熱潮，因此，今後或許會有更多外國人透過鐵壺研習道地的茶道。

借抹茶熱潮之東風

飯田指著茶濾網介紹道：「這明顯是受到抹茶熱潮帶動，銷量特別好。」其中茶濾網網目細緻度40目的型號尤為暢銷。

100%不鏽鋼的40目茶濾網，產自新潟縣燕三條地區
100%不鏽鋼的40目茶濾網，產自新潟縣燕三條地區

這裡所謂的「目」，是指茶濾網每英吋（1in=25.4mm）的網目數量，數值越大，網目越細密。「40目」之所以市場需求量大，是因為它最適合用來篩抹茶粉。也就是說，許多人都是把它當作粉末篩來使用的。無論是鐵壺還是茶濾網，外國觀光客都讓人從意想不到的角度，重新認識了這些器具。

無論是點茶還是製作抹茶甜點，都要過篩以獲得更細緻鬆散的粉末質地（Adobe Stock）
無論是點茶還是製作抹茶甜點，都要過篩以獲得更細緻鬆散的粉末質地（Adobe Stock）

細密的40目型號篩網
細密的40目型號篩網

【時下最受訪日遊客歡迎！與眾不同的「日式烹調用具」10大精選】

  1. 磨泥器
  2. 擂缽與擂棍
  3. 飯糰模具、捲簾
  4. 削皮刀、切片器等刃具小工具
  5. 鐵壺、濾茶器
  6. 土鍋（砂鍋）、雪平鍋
  7. 平底鍋
  8. 玉子燒鍋、菜箸（料理長筷）
  9. 砧板
  10. 醬油瓶、味噌攪拌器

採訪、撰文：nippon.com 編輯部
攝影：野村和幸（署名圖片除外）

標題圖片：南部鐵器的鐵壺

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