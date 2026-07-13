鐵壺、茶濾網：越用越有質感，讓茶味溫潤醇厚！文化 生活 飲食
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點名要買「南部鐵器」
鑄鐵壺與不鏽鋼或琺瑯製品相比，存在「笨重」、「易生鏽」、「價格高」等缺點，但仍然具有無可替代的魅力。飯田屋所販售的鐵壺中，最受歡迎的是岩手縣著名的傳統工藝品——南部鐵器。
據說，南部鐵器起源於茶道文化興盛的江戶時代（1603年-1868年），當時南部藩（又名盛岡藩）的藩主從京都請來釜師開始了茶釜製作。進入18世紀後，煎茶盛行，為使泡茶更方便，帶有壺嘴的鐵壺逐步問世。南部鐵器的工序多達50至70道，幾乎全由手工完成，凝聚著職人的精湛技藝。鐵壺用的時間越久越有韻味，不僅可以終身使用，還能夠代代相傳，這也是它的魅力所在。
據說，用鐵壺燒水時，自來水之中所含的鈣等礦物質會附著在壺的內壁，使水質變得更加溫潤，茶湯風味也因此會變得更佳。此外，由於鐵壺會釋出微量鐵元素，不少人還有意識地用它來輔助補充鐵質。
不過，有些訪日觀光客購買鐵壺，似乎並不是為了燒水。
也許是被其傳統又不失現代感的精巧設計所吸引，飯田屋第6代社長飯田結太介紹說，許多外國顧客會直接點名要購買南部鐵器的鐵壺。雖然很重，他們也毫不在意地買了帶走，表示「這種厚重感很酷，想擺在家裡當裝飾！」。
雖然許多消費者是因為鐵壺的外觀才「入迷」，但恰逢當下海外興起抹茶熱潮，因此，今後或許會有更多外國人透過鐵壺研習道地的茶道。
借抹茶熱潮之東風
飯田指著茶濾網介紹道：「這明顯是受到抹茶熱潮帶動，銷量特別好。」其中茶濾網網目細緻度40目的型號尤為暢銷。
這裡所謂的「目」，是指茶濾網每英吋（1in=25.4mm）的網目數量，數值越大，網目越細密。「40目」之所以市場需求量大，是因為它最適合用來篩抹茶粉。也就是說，許多人都是把它當作粉末篩來使用的。無論是鐵壺還是茶濾網，外國觀光客都讓人從意想不到的角度，重新認識了這些器具。
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採訪、撰文：nippon.com 編輯部
攝影：野村和幸（署名圖片除外）
標題圖片：南部鐵器的鐵壺