日本綠茶品種大全：煎茶、玉露，有什麼區別？

日本資料庫

日本的茶以綠茶為主。除了用茶壺泡茶，日本還有各式各樣的瓶裝茶飲，茶已經融入日本人的生活。本文將為大家介紹不同品種的綠茶的區別。

【不遮光種植】

煎茶

煎茶是最常見的綠茶。將摘菜的茶葉經蒸汽殺青、揉撚、乾燥後製成，呈細擰的針狀，甘苦適中。

深蒸茶

深蒸茶的蒸青時間是煎茶的2到3倍，因此，沖泡出的茶水茶，色澤尤為鮮嫩濃綠。澀味也比煎茶少，餘味甘甜。

番茶

番茶是用晚於正常採茶期摘採的茶葉加工製成，包括新芽生長變硬後的茶葉、入夏以後採收的茶葉等，因此價格比一般的煎茶更低。番茶澀味較少，味道清淡，很受老年人歡迎。

玉綠茶

煎茶在殺青後經過揉撚變成細針狀，而玉綠茶則放在乾燥機中加工成勾玉狀。因為它的捲曲外形，還被叫做guri（日語捲曲之意）茶。這種茶是日本靜岡縣伊豆地區常用的工藝。此外，九州地區炒青而非蒸青製成的煎茶也叫做玉綠茶。由於加熱時間長，因此澀味較少。

【遮光種植】

玉露

新芽萌發後，用葦簾或冷布遮住日光種植20天左右（覆蓋栽培）。玉露的澀味少，甘味濃，還散發出類似海苔氣味的「覆香」。與普通綠茶相比，沖泡玉露需要較低的水溫和更長的時間。



蓋著冷布的被覆栽培（PIXTA）

冠茶

冠茶的被覆栽培時間比玉露短1週左右。這是一種介於煎茶和玉露之間的茶。

碾茶／抹茶

將與玉露一樣被覆栽培的茶葉進行蒸汽殺青後，不經揉撚，直接乾燥，除去莖與葉脈後得到的碎葉便是碾茶。「碾」意為臼或用臼磨碎。將碾茶細細磨碎，就得到了茶道中使用的抹茶。



碾茶（PIXTA）

【副產品】

莖茶／雁金茶／白折茶

莖茶是製作過程中經篩分機篩出的新芽的莖部。特點是味道清新。玉露或上等煎茶的莖茶被稱為「雁金」或「白折」，非常珍貴。



莖茶（PIXTA）

粉茶

粉茶是煎茶或玉露在製造過程中產生的粉末狀茶葉。壽司店用的茶就是粉茶。沖泡粉茶很方便，可以不用茶壺，只需放在濾茶器中倒入熱水即可。

【再加工】

焙茶

焙茶是將煎茶或番茶用大火烘炒而成的，其特點是香氣馥鬱芬芳。因為咖啡因含量較低，睡前也可放心飲用。



焙茶（PIXTA）

棒茶

棒茶由莖茶烘制而成，發源於日本金澤。因日本知名廠商推出的瓶裝棒茶飲料使而令其一炮走紅（部分地區的方言中，未經烘制的莖茶也被稱為棒茶）。



棒茶（PIXTA）

玄米茶

玄米茶是在煎茶或番茶中加入大火炒過的玄米製成的混合茶。若用高溫水沖泡，更能激發出玄米的香氣。



玄米茶（PIXTA）

標題圖片：PIXTA